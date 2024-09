Pattie Mallette, la mère de Justin Bieber, parle de son passage à la grand-mère

La mère de Justin Bieber, Pattie Mallette, partage son enthousiasme dans une publication sociale : « J’adore ça ! »

La mère de Justin Bieber, Pattie Mallette, a partagé ses sentiments après être devenue grand-mère pour la première fois.

Pour ceux qui ne le savent pas, Justin et Hailey Bieber ont eu la chance d’avoir leur premier enfant, Jack Blues Bieber, en août 2024, et quelques semaines plus tard, Pattie a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

La grand-mère s’est rendue sur Instagram et a publié un clip vidéo amusant de Samedi soir en direct pour exprimer ses sentiments le 18 septembre. Le clip mettait en scène la joyologue diplômée Helen Madden, un personnage joué par Molly Shannon, qui n’arrêtait pas de dire : « J’adore ça ! J’adore ça ! J’adore ça ! »

Pattie a également ajouté une légende, en écrivant : « La première fois que grand-mère, c’est comme ça ! »

Ce n’est pas la première fois que Pattie montre son enthousiasme pour son petit-fils, Jack. Elle a également exprimé son amour pour lui peu après sa naissance en s’exprimant sur Instagram : « Bienvenue bébé Jack !! Je t’aime tellement ! Merci, Seigneur. Quel miracle ! »

Il est pertinent de mentionner qu’il semble que la famille Bieber soit ravie d’avoir le fils de Justin dans leur vie, car la joie de Pattie est évidente depuis que Jack est venu dans ce monde.