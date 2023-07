Pattie Boyd veut que Taylor Swift la joue dans le biopic – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Zorn/Shutterstock

Pattie Boyd79 ans, aimerait Taylor Swift, 33 ans, pour la jouer dans un biopic. La mannequin et photographe anglaise, qui avait déjà été interviewée par la chanteuse en 2018, a admis qu’elle pensait que le Minuits créateur ferait un travail épique de la dépeindre. « J’aimerais avoir un film de ma vie. Je pense que ce serait une très belle chose à faire », a-t-elle déclaré au Courrier quotidien avant qu’on lui demande qui devrait assumer son rôle. « Taylor Swift. Ça devrait le faire », a-t-elle répondu.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun projet de film sur la vie de Pattie, il ne serait pas trop surprenant qu’il se produise bientôt. La beauté a vécu un voyage assez intéressant et est la personne spéciale qui a apparemment inspiré des chansons à succès romantiques telles que « Something » de Les Beatles et « Wonderful Tonight » de Eric Clapton. Elle est passée de shampooing à star de couverture, devenant une figure charnière dans les années 1960, et dans une interview avec Forbes l’année dernière, elle parlait de sa vie de mannequin et de l’évolution de la mode.

« Auparavant, la mode était vraiment assez sévère et sophistiquée dans la mesure où des magazines comme Vogue et Harper’s, etc. Ils ne montraient vraiment que des modèles très sophistiqués, probablement des modèles aristocratiques, et c’était tellement différent », a-t-elle déclaré. « Et puis les filles des années 60, quand nous sommes arrivées, nous avons fait un maquillage complètement différent, nous aimions le noir sous nos yeux ainsi que sur le dessus. Nos cheveux étaient complètement différents. C’était plus ébouriffé, ce n’était pas si net. J’ai l’impression que tout cela faisait partie d’un mouvement rebelle d’une manière créative.

« Cela s’est répandu et s’est répandu à Paris et à New York », a-t-elle poursuivi. « Londres a été le centre à un moment donné de ce boom créatif. Nous nous sommes tous inspirés. Nous avions le look, et ils ont conçu les vêtements pour correspondre à notre look.

Lorsque Taylor a interviewé Pattie il y a cinq ans, la première n’a pas hésité à comparer leurs vies. « J’étais tellement excitée de vous parler parce que nous sommes toutes les deux des femmes dont la vie a été profondément influencée par les chansons et l’écriture de chansons. Je me tiens d’un côté et vous de l’autre », a-t-elle déclaré avant de lui demander si le concept d’être une muse lui convenait. «Je trouve le concept d’être une muse compréhensible quand on pense à tous les grands peintres, poètes et photographes qui en ont généralement eu un ou deux. L’artiste absorbe un élément de leur muse qui n’a rien à voir avec les mots, juste la pureté de leur essence », a-t-elle répondu.

