Patti Scialfa, l’épouse et compagne de groupe de Springsteen, révèle son diagnostic de cancer

ATLANTIC CITY, New Jersey (AP) — Patti Scialfal’épouse de Bruce Springsteen et membre du groupe E Street, dit qu’elle souffre d’un myélome multiple, une forme de cancer du sang.

Dans un documentaire sur le groupe diffusé dimanche, Scialfa, 71 ans, a déclaré qu’elle avait été diagnostiquée avec la maladie en 2018.

La guitariste a déclaré que son état l’avait amenée à réduire ses tournées avec le groupe.

« Cela affecte mon système immunitaire, je dois donc faire attention à ce que je choisis de faire et à l’endroit où je choisis d’aller », a-t-elle déclaré dans le film intitulé « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band ».

« De temps en temps, je viens à un spectacle ou deux et je peux chanter quelques chansons sur scène, et c’est un plaisir », a-t-elle déclaré. « C’est la nouvelle normalité pour moi en ce moment, et ça me va bien. »

Un porte-parole de Scialfa a déclaré lundi qu’aucune information supplémentaire sur son état ne serait divulguée, notamment si elle était actuellement traitée pour cette maladie.

Elle n’a pas assisté à la première du film à Toronto.

Scialfa est membre du E Street Band depuis 1984 et s’est marié Springsteen en 1991. Elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 2014. Elle s’est également produite en tant qu’artiste solo.

Springsteen a dû reporter certaines dates de sa tournée ces deux dernières années en raison d’un ulcère gastroduodénal et de problèmes vocaux. Il doit jouer à Asbury Park, une ville de Jersey Shore intimement associée à sa musique, le 15 septembre.

Wayne Parry, Associated Press