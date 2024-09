Patti Scialfa, l’épouse de Bruce Springsteen, révèle son diagnostic de myélome multiple

Patti Scialfa, musicienne et épouse de Bruce Springsteen, a été remarquablement absente d’une grande partie de la dernière tournée du E Street Band – et maintenant, elle a révélé pourquoi.

Dans un nouveau documentaire, Journal de route : Bruce Springsteen et le E Street Band, qui a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto dimanche soir, Scialfa a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un myélome multiple à un stade précoce en 2018 (pendant la diffusion de Springsteen à Broadway).

Même si elle se porte bien, la maladie affecte son système immunitaire. « Je dois faire attention où je vais et à ce que je fais », dit-elle dans le film. « C’est ma nouvelle normalité en ce moment. »

Scialfa a également expliqué que c’est la raison pour laquelle sa présence sur la tournée 2023-2024 avec Springsteen et le groupe a été considérablement réduite. Elle fait des apparitions quand elle le peut, en ne se joignant généralement qu’à eux pour quelques chansons, afin de limiter son exposition.

Patti Scialfa.

Crédits : Gardiner Anderson/Bauer-Griffin pour Getty



Auparavant, Scialfa avait déclaré à la Presse d’Asbury Park Elle a expliqué qu’elle avait mis un terme à sa tournée pour se concentrer sur l’enregistrement d’un album solo et passer du temps avec elle et le premier petit-enfant de Springsteen. « Je ne me sentais pas vraiment nécessaire parce qu’il y avait beaucoup de musiciens sur scène », a-t-elle déclaré. « J’ai fait les deux premiers concerts et quand j’ai vu comment tout se déroulait, je me suis dit : « C’est bien. C’est complètement intact. Je n’ai pas beaucoup de place pour ajouter quelque chose de spécial ». Et le plus important, c’est que j’avais un disque que je n’aurais pas pu terminer quand Bruce était à la maison parce qu’il est tout le temps en studio. J’ai donc profité de cette opportunité pour faire mon disque. »

Mais maintenant, Scialfa a déclaré dans le documentaire que son absence visait davantage à atténuer les facteurs de risque et à protéger sa santé. Springsteen a lui aussi eu des problèmes de santé pendant cette tournée. Il a reporté toutes les dates de sa tournée de septembre à décembre 2023 alors qu’il se remettait d’un ulcère gastroduodénal. Il a également dû annuler des dates supplémentaires en Europe l’été dernier en raison de « problèmes vocaux » et d’ordonnances médicales.

Scialfa a rejoint le E Street Band en 1984, en tant que choriste quelques jours seulement avant le début du Né aux États-Unis Elle et Springsteen ont commencé à vivre ensemble à la fin des années 1980 avant de se marier en 1991.

Elle a participé à presque toutes les grandes tournées de Springsteen depuis, prenant onze ans de congé pour se concentrer sur sa famille avant de revenir en 2004. Elle a été présente dans deux numéros de Springsteen à Broadway. Scialfa a également sorti trois albums solo — Poupée Rumble, Berceuse de la 23e rue, et Jouez-le comme il se doit.

Journal de route : Bruce Springsteen et le E Street Band sortira sur Hulu et Disney+ le 25 octobre.