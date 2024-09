Patti Scialfa, l’épouse de Bruce Springsteen, révèle son diagnostic de cancer

Elle est une figure incontournable sur scène et aux côtés de M. Springsteen depuis des décennies, et a fait ses débuts en solo en plus d’être choriste dans le E Street Band. Elle a été intronisée au Rock & Roll Hall of Fame avec le reste de la troupe. E Street Band en 2014.

La nouvelle de son diagnostic a répondu à une question qui persistait autour de la tournée mondiale actuelle du groupe, qui en est à sa deuxième année : pourquoi Mme Scialfa a été largement absent depuis la scène, lors de la première tournée du groupe depuis 2016.

« De temps en temps, je viens à un spectacle ou deux et je peux chanter quelques chansons sur scène, et c’est un plaisir », a déclaré Mme Scialfa dans le film. « C’est la nouvelle normalité pour moi en ce moment, et ça me va bien. »

On ne savait pas si Mme Scialfa était toujours traitée pour cette maladie.

Cette nouvelle a mis en évidence une réalité incontournable, avec laquelle M. Springsteen a lutté ouvertement au cours des dernières années de sa carrière – et particulièrement au cours de cette récente et exigeante tournée mondiale : la mortalité arrive, même pour les rock stars.

M. Springsteen lui-même a été contraint de reporter une série de concerts en stade et en arène en 2023 après avoir reçu un diagnostic d’ulcère gastroduodénal, et le groupe a subi sa part de pertes alors qu’il entame sa cinquième décennie de concerts ensemble. M. Springsteen rend toujours hommage lors de ses concerts à son compagnon de groupe et ami Clarence Clemons, le saxophoniste de E Street décédé en 2011.