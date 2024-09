Patti Scialfa, l’épouse de Bruce Springsteen, révèle son diagnostic de cancer

Scialfa, 71 ans, a parlé de son diagnostic de myélome multiple dans « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band », un documentaire qui a été présenté en avant-première dimanche soir au Festival international du film de Toronto. Dans le film, elle explique que cette maladie a rendu sa tournée « difficile ».

« Cela affecte mon système immunitaire, je dois donc faire attention à ce que je choisis de faire et à l’endroit où je choisis d’aller », dit-elle dans le documentaire, selon à multiple points de vente« De temps en temps, je viens à un spectacle ou deux et je peux chanter quelques chansons sur scène, et c’est un plaisir. C’est la nouvelle normalité pour moi en ce moment, et ça me va bien. »