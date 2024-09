Patti Scialfa, l’épouse de Bruce Springsteen et membre du groupe E Street, révèle son diagnostic de cancer du sang

Patti Scialfa, l’épouse de Bruce Springsteen et membre du groupe E Street, a révélé qu’on lui avait diagnostiqué en 2018 un myélome multiple, une forme de cancer du sang.

Scialfa a évoqué son diagnostic dans le nouveau documentaire « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band », qui a été présenté en avant-première dimanche soir au Festival du film de Toronto. Dans le film, un regard contemplatif sur la légende du rock et son groupe de collaborateurs soudés, elle a expliqué que sa maladie l’avait empêchée de se produire sur scène. En conséquence, elle a pris du recul par rapport aux tournées.

« Cela affecte mon système immunitaire, je dois donc faire attention à ce que je choisis de faire et à l’endroit où je choisis d’aller », explique-t-elle dans le film. « De temps en temps, je viens à un spectacle ou deux et je peux chanter quelques chansons sur scène, et c’est un plaisir. C’est la nouvelle normalité pour moi en ce moment, et ça me va bien. »

Bruce Springsteen et Patti Scialfa se produisent à New York en 2021. Fichier Taylor Hill / Getty Images

Scialfa n’a pas assisté à la première de dimanche. La chanteuse de 71 ans est membre du E Street Band depuis 1984 et a épousé Springsteen en 1991. Scialfa a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre du E Street Band en 2014. Dans « Road Diary », elle dit que se produire sur scène avec son mari offre au public « un côté de notre relation qu’on n’a généralement pas l’occasion de voir ».

Springsteen a lui aussi été confronté à des problèmes de santé et a reporté sa tournée en 2023 après avoir reçu un diagnostic d’ulcère gastroduodénal. Plus tôt cette année, il a reprogrammé certains spectacles sous « ordre du médecin » car le chanteur continuait à souffrir de « problèmes vocaux ».

« Road Diary » présente des images de la dernière tournée mondiale de Springsteen et un aperçu intime des préparatifs en coulisses. Le film a également servi de méditation sur la moralité. Cependant, Springsteen, 74 ans, a souligné lors de la première du TIFF qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite de sitôt. Il veut continuer à se produire sur scène jusqu’à ce que « les roues se détachent ».