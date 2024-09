Patti LuPone refuse de s’excuser auprès de Madonna sur Hot Ones

Patti LuPone n’est jamais du genre à se mordre la langue, mais elle retiendra ses excuses.

Confrontée à son amie et ancienne colocataire Aubrey Plaza lors d’un épisode de « Hot Ones Versus » mardi, la légende de Broadway et star de « Agatha All Along » a refusé de s’excuser auprès de Madonna pour l’avoir qualifiée de « tueuse de cinéma » et de « terrible actrice ».

Le moment est arrivé lors du troisième round de la série de concours de dégustation d’ailes de poulet épicées, où les deux actrices se posaient des questions de plus en plus personnelles tout en mangeant des ailes de poulet de plus en plus épicées. Plaza, rappelant un clip de LuPone datant de sept ans dans « Watch What Happens Live » dans lequel elle critiquait les talents d’actrice de Madonna, a exigé qu’elle « regarde la caméra et s’excuse auprès de l’icône de la pop ou mange une aile de la mort ».

LuPone n’a pas bronché en regardant la caméra et en prenant deux grosses bouchées de son aile Round 3, jetant le reste hors caméra.

« Putain, je le savais ! » s’exclama Plaza. « Tu es malade. Je suis amoureuse de toi. Je t’aime. »

Regardez l’épisode complet ci-dessous :

« Je l’ai vue, je l’ai vue sur scène et dans un film, et je me suis dit : « Eh, d’accord. » Vous savez ? Il y a des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire, et il faut juste admettre que vous ne pouvez pas les faire, c’est tout », a réfléchi LuPone, à l’enthousiasme croissant de Plaza. « N’essayez même pas. Ils ne peuvent pas tout faire. »

« Épouse-moi », supplia Plaza, mais LuPone avait plus à dire.

« Comme Kim Kardashian ! On peut y aller ? Ou je mange une aile ? » plaisanta LuPone avant de passer au tour suivant.

La querelle publique entre LuPone et Madonna a éclaté lors de son apparition en 2017 dans l’émission de fin de soirée animée par Andy Cohen sur Bravo, mais elle couvait probablement depuis longtemps. LuPone a été acclamée et a reçu un Tony Award pour avoir créé le rôle de la dirigeante politique argentine Eva Perón dans « Evita » d’Andrew Lloyd Webber en 1979. Madonna a ensuite joué le même rôle dans l’adaptation cinématographique près de 20 ans plus tard.

« Elle est morte derrière les yeux », a déclaré LuPone à propos de la performance de Madonna dans « Watch What Happens Lives ». « Elle ne pourrait pas sortir d’un sac en papier. Elle ne devrait pas être dans un film ou sur scène. »

Regardez l’épisode complet « Hot Ones Versus » dans la vidéo ci-dessus.