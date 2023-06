Patti LaBelle rend hommage à Tina Turner aux BET Awards & Flubs Lyrics – Hollywood Life

Voir la galerie





Tina Turner a été honorée par son amie de longue date, Patti LaBelle, avec une performance hommage aux BET Awards le 25 juin. Juste un mois après la mort de Tina, Patti est montée sur scène pour chanter l’un de ses plus grands succès, « The Best », lors du spectacle. Malheureusement, elle a eu un petit pépin pendant la représentation, lorsque le téléprompteur qui lui montrait les paroles de la chanson a mal fonctionné. Au milieu de sa performance, Patti a dit à la foule : « Peu importe, je ne vois pas les mots ! Je ne sais pas! J’essaie, vous tous ! »

Finalement, la chanson est arrivée à une partie où Patti savait quoi chanter ensuite, et elle a continué pendant qu’elle entonnait le refrain. Elle avait le sourire aux lèvres tout le temps et ne semblait pas déconcertée par le gâchis. La foule s’est également mise derrière elle, chantant pendant les parties dont elle ne connaissait pas les paroles.

Après la représentation, Patti a admis qu’elle luttait également contre un rhume, mais a déclaré qu’il était très important pour elle de rendre hommage à son amie, peu importe comment elle se sentait. « Quoi qu’il en soit, je devais le faire, je l’abandonnais pour Tina Turner parce qu’elle est tout simplement la meilleure », a déclaré Patti Divertissement ce soir. « Donc, vous avez entendu un petit ajustement de temps en temps, mais j’ai fait de mon mieux. »

Tina est décédée le 24 mai chez elle en Suisse après avoir lutté contre une « longue maladie ». Elle avait 83 ans. Sa cause officielle de décès a été répertoriée comme « causes naturelles » juste un jour après son décès. Au fil des ans, Tina a eu de nombreux problèmes de santé publique, notamment un accident vasculaire cérébral, une bataille contre le cancer et une insuffisance rénale. Elle a subi une greffe de rein lorsque son mari, Erwin Bachlui a fait don d’un rein en 2017.

