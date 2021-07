Patti LaBelle prône le dépistage du cancer dans la campagne Time to Screen

Au plus fort de la pandémie, Patti LaBelle s’est livrée à un rituel quotidien.

Peu de temps après s’être réveillée, elle se mettait à genoux et remerciait Dieu – « Encore, et encore et encore », dit-elle – pour sa santé.

Cela aussi passera, se rappelait-elle alors que les inondations quotidiennes de morts et de maladies envahissaient les journaux télévisés.

Elle se sentait également « bénie » à l’époque pour avoir évité la maladie et « reconnaissante » pour le contact socialement éloigné qu’elle a pu maintenir avec ses amis.

Ce jour-là, elle est tout aussi reconnaissante.

« Je ne peux pas me plaindre, chérie », dit-elle à USA TODAY. « Vous devez juste prendre la grande route tout le temps. »

Femmes du siècle : Patti LaBelle, Taylor Swift parmi les femmes inspirantes de Pennsylvanie

Le statut de LaBelle comme l’un des grands chanteurs de tous les temps – soul, gospel, R&B, pop – n’a pas diminué. Et pendant qu’elle est travaillant sur de la nouvelle musique, elle se concentre actuellement sur la santé. Pas seulement la sienne, qu’à 77 ans elle entretient avec une activité régulière. Mais les adultes, en particulier ceux de plus de 40 ans, ont besoin d’un coup de pouce pour se faire dépister des cancers courants tels que le sein, colorectal, cervical, de la prostate, du poumon et de la peau.

Ainsi, elle s’est associée à la Community Oncology Alliance et à CancerCare, et jusqu’en octobre, LaBelle sera vue dans les messages d’intérêt public pour la campagne Time to Screen.

Arrivée de chez elle juste à l’extérieur de Philadelphie, LaBelle a expliqué comment le cancer lui a volé ses sœurs, comment elle reste en bonne santé et ce qui se prépare dans sa célèbre cuisine.

LaBelle pour rester en forme : Juste avant la pandémie, j’avais acheté un tapis roulant. À 77 ans, je dois rester aussi actif que possible, alors je ferais (le tapis roulant). Je promenais le petit chien. J’allais dans la piscine et je me cognais les jambes. Je cuisinais tous les jours. Le lundi, je pensais à ce que je cuisinerais toute la semaine et j’allais au marché fermier avec mon masque. Le vendredi, nous aurions un jeu Pokeno, un petit groupe de quatre gardant nos distances et mangeant des crabes tout en s’amusant, mais avec six pieds (d’espace) en tête. Tout le monde autour de moi s’assurerait que je ne touche pas ceci ou cela.

La campagne Time to Screen est personnelle : J’ai tellement de raisons de rappeler aux gens quoi faire à ce moment de leur vie. J’ai reçu un diagnostic de diabète il y a plusieurs années et j’ai perdu trois sœurs et de grands amis à cause d’un cancer – du poumon, du côlon et de tant de types de cancer – qui n’ont pas été dépistés aussi souvent qu’ils auraient dû. Ils sont tous morts avant d’avoir 50 ans et quand j’ai eu 50 ans, c’était une étape importante pour moi parce que j’ai survécu sans avoir de cancer. (Au début de la pandémie), les gens avaient peur d’aller chez le médecin et laissaient leur santé de côté. Il est tellement important que les gens aillent se faire dépister… le dépistage est la principale chose que nous devons détecter (la maladie) tôt.

Miser sur la santé : J’ai commencé tôt, depuis que j’ai eu 50 ans. Après avoir entendu et vu mes sœurs traverser tant de changements terribles, bien sûr, j’ai (essayé de rester en bonne santé), non pas parce que j’ai 77 ans, mais parce que je voudrais avoir 78 ! J’espère que beaucoup de gens dans ma vie qui savent à quoi j’ai fait face prendront garde et se feront contrôler.

Temps d’écran : apprentissage à distance causant des problèmes oculaires chez les enfants

Passage du flambeau : Je le vois beaucoup là-bas, des gens qui continueront notre Queendom (rires). Jennifer Hudson le fait maintenant avec le film Aretha (Franklin) (« Respect », sorti le 13 août). J’aime le rose. Billie Eilish. Il y a tellement de bébés reines. Nous avons tracé la piste pour vous, maintenant vous sortez et faites-le.

Son héritage: Avec un peu de chance, les gens diront, elle était si honnête. Elle ne s’est pas retenue sur ce qu’elle n’aimait pas chez vous de la même manière que sur la raison pour laquelle elle vous aimait. Elle n’avait pas peur de marcher sur les pieds, parce que parfois je devais le faire. Je tiens cela de beaucoup de jeunes filles – elles me remercient d’avoir tiré leurs manteaux et de les avoir mises en route.

Qu’est-ce qui mijote : Hier, c’était du poulet sauté aux épinards et à l’ail et de la salade à la coriandre et aux oignons Vidalia. Chérie, je cuisine tous les jours. Ce soir, nous avons des restes – mais je ne les garde qu’une nuit. Je cuisine frais autant que je peux. J’aime être dans la cuisine. C’est très cathartique pour moi. Je pense aux chansons, aux spectacles et aux costumes. Cela libère mon esprit.