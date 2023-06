Patti LaBelle oublie les paroles des chansons de Tina Turner pendant l’hommage et se heurte à une performance « non professionnelle »

Patti LaBelle a trébuché sur les paroles en chantant « The Best » de Tina Turner lors d’un hommage au défunt chanteur aux BET Awards de dimanche soir.

LaBelle est montée sur scène vêtue d’une robe noire scintillante à franges en l’honneur de Turner. Pendant qu’elle chantait, le téléprompteur est devenu obscurci par le public et LaBelle a perdu sa place dans la chanson.

« Oh, Seigneur, » dit LaBelle, avant d’admettre, « Peu importe, je ne vois pas les mots, je ne sais pas. »

« J’essaie, vous tous », a-t-elle ajouté.

TINA TURNER MORT À 83 ANS

Les téléspectateurs ont critiqué LaBelle sur les réseaux sociaux, qualifiant sa performance de « irrespectueuse » et de « non professionnelle ».

« Je veux savoir qui a accepté de laisser Patti Labelle faire l’hommage à Tina Turner », a réfléchi un spectateur sur Twitter.

L’un a écrit, « Le fait que #PattiLabelle n’ait pas pu apprendre les putains de paroles d’une chanson aussi connue que » The Best « est tout simplement irrespectueux envers #TinaTurner et les #BetAwards2023. »

« J’ai dit la même chose… je veux dire, je pense que tout le monde connaît les paroles, c’est une chanson très facile… c’était embarrassant à regarder, Tina mérite mieux », a répondu un internaute.

Un autre a écrit, « Je suis désolé Patti Labelle, autant que je t’aime, ton hommage à Tina Turner et le fait de ne pas connaître les paroles de la chanson étaient très irrespectueux et non professionnels. »

Autres a défendu la performance de LaBelle, écrivant« Patti Labelle a 79 ans! Elle a le droit d’oublier certaines paroles parfois. »

« Seule Patti LaBelle peut sonner aussi bien et non seulement pas [know] les paroles mais chante qu’elle ne connaît pas les paroles, » un autre ajouté.

Un représentant de LaBelle n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

PATTI LABELLE s’est précipitée hors de la scène de Milwaukee à cause d’une menace à la bombe : vidéo

Turner, connue comme la reine du rock ‘n’ roll, est décédée le 23 mai des suites d’une longue maladie dans sa maison de Küsnacht, en Suisse, près de Zurich, selon son manager. Elle est devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner », indiquait alors un communiqué sur les réseaux sociaux. « Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd’hui, nous disons au revoir à une chère amie qui nous laisse à tous sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion sincère va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer.

Avec des admirateurs allant de Beyoncé à Mick Jagger, Turner était l’un des artistes les plus titrés au monde, connu pour un noyau de favoris pop, rock et rythmique et blues: « Proud Mary », « Nutbush City Limits », « River Deep, Mountain High « , et les succès qu’elle a eus dans les années 80, parmi lesquels » What’s Love Got to Do with It « , » We Don’t Need Another Hero » et une reprise de » Let’s Stay Together » d’Al Green.

La performance de LaBelle dimanche n’était pas la première fois que le chanteur a tâtonné les paroles lors d’un spectacle.

En 1996, les cartes de repère de la chanteuse « Lady Marmalade » se sont mélangées et LaBelle est tombé sur les paroles de « This Christmas » lors de la cérémonie nationale d’illumination de l’arbre de Noël.

« Ce ne sont pas les bons mots sur les cartes aide-mémoire ; je ne connais pas la chanson ! » elle a dit célèbre pendant le moment.

