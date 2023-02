Patti Labelle au Rialto Square Theatre de Joliet – Shaw Local

La légende du divertissement Patti LaBelle se produira au Rialto Square Theatre le 19 mai.

Les billets pour le spectacle de Joliet seront mis en vente vendredi.

LaBelle, chanteuse, compositrice, actrice et auteure, a commencé sa carrière musicale au début des années 1960 lorsque Patti LaBelle et les Blue Belles, un groupe de rythme et de blues entièrement féminin, ont produit les 40 meilleurs succès.

“Ceinture des interprétations classiques du rythme et du blues, des standards pop et des sonnets spirituels ont créé la plate-forme unique de polyvalence pour laquelle elle est connue et vénérée”, a déclaré le Rialto dans un communiqué de presse annonçant le spectacle.

Parmi les tubes de Patti LaBelle et des Blue Belles, citons “You’ll Never Walk Alone”, “Down the Aisle (The Wedding Song)” et “I Sold My Heart to the Junkman”.

«Lady Marmalade» de LaBelle était n ° 1 en 1974 lorsqu’elle l’a sorti, et il a de nouveau atteint le n ° 1 du palmarès Billboard en 2001 lorsque la chanson était dans la comédie musicale «Moulin Rouge!».

La sortie de Rialto a noté que les autres réalisations de LaBelle incluent l’écriture de six livres et des apparitions au cinéma et à la télévision. Elle a joué dans sa propre série télévisée, “Out All Night”.

LaBelle est également apparue dans les émissions “Dancing with the Stars” et “The Masked Singer”. Elle a joué dans les productions de Broadway de “Your Arms are Too Short to Box with God”, “Fela” et “After Midnight”.

La performance de LaBelle au Rialto aura lieu à 19h30

Les billets sont au prix de 104 $, 76 $ et 61 $.

Ils seront disponibles en ligne sur Ticketmaster.com à partir de 10 h vendredi.

Plus d’informations sur le spectacle sont disponibles sur www.rialtosquare.com.