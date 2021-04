Patti Harrison, l’actrice et comédienne, a suivi un cours de théâtre dans sa vie, un cours d’introduction à l’Université de l’Ohio. «Il a été enseigné par un étudiant diplômé et était très lâche», dit-elle. «Nous avons principalement fait du yoga.» Une tâche consistait à exécuter une danse interprétative basée sur un poème. Harrison a recherché en ligne des «poèmes emo stupides» et en a trouvé un intitulé «A Darkness Inside Me». «En y repensant maintenant, je pense qu’il s’agissait de quelqu’un qui est un tireur actif», a-t-elle déclaré. « Je l’ai fait comme une blague, mais personne ne l’a pris pour une seule. » Peu de blagues de Harrison sont tombées à plat depuis. «Vol de scène» est l’un des adjectifs les plus appliqués à Harrison, qui est apparu dans des comédies alternatives comme «Shrill», «Search Party» et «Made for Love». L’inconvénient de voler des scènes, bien sûr, est que vous ne les volez généralement pas dans votre propre émission. «Je n’ai pas été dans un million de choses», dit-elle. «Et la plupart d’entre eux étaient vraiment petits, ou des parties invitées.»

Cette semaine, Harrison, 30 ans, passe de parties ponctuelles et récurrentes à son premier rôle principal dans un long métrage, dans «Together Together», l’une des évasions du Festival du film de Sundance de cette année. La comédie dramatique met en vedette Harrison en tant que barista de 26 ans nommée Anna qui est embauchée comme substitut gestationnel par Matt, un seul concepteur d’applications de 40 ans (Ed Helms) qui veut vraiment, vraiment un bébé – ainsi qu’une sorte de connexion avec la femme qui en a.

Harrison a déjà reçu des critiques élogieuses, les critiques décrivant sa performance comme « révolutionnaire » et « révélateur»; Le New York Times a qualifié le film de «doux, sensible et étonnamment perspicace», faisant l’éloge de la représentation d’Anna par Harrison et de son rapport avec sa co-star Helms. « Patti était l’actrice pour le rôle », a déclaré le réalisateur Nikole Beckwith. «Et pour lui donner son premier rôle principal, je me sens juste comme la personne la plus chanceuse du monde.» Dans une récente interview vidéo, Harrison était chez elle à Los Angeles pour parler de ses intérêts d’enfance (il y en avait beaucoup), des rôles douteux qui lui ont été offerts en tant qu’actrice transgenre – «la première chose que les producteurs voient en moi, c’est que je suis trans »- et comment« Together Together »est né. Les histoires sont rapides et en boucle. Demandez à Harrison ce qu’elle aimait quand elle était enfant, et vous obtiendrez le menu complet, par ordre chronologique, de 4 ans au lycée: les requins; dinosaures; insectes / arachnides; Pokémon (j’étais super, super fan de Pokémon »); jeux vidéo; karaté («J’étais comme, si jamais je dois battre 20 personnes à la fois sans aucune raison du tout, je veux pouvoir le faire»); armes à feu; voitures.