Patti Clare avait l’air sensationnelle alors qu’elle présentait sa superbe métamorphose lors d’une apparition dans A Christmas Chase: Celebrity Special.

La star de Coronation Street – qui est célèbre pour jouer Mary Taylor sur le feuilleton – a obligé les fans à faire une double prise après avoir intensifié la compétition contre l’expert Chaser Shaun Wallace.

La star du savon, 44 ans, a débordé de classe en optant pour un blazer en velours violet associé à une robe de cocktail assortie pour l’occasion.

Patti laissa ses boucles lâches couler sur ses épaules alors qu’elle associait son look chic à un lippy rouge.

Les fans ne pouvaient s’empêcher de se pâmer devant le look époustouflant de la star alors qu’ils se précipitaient sur les réseaux sociaux pour complimenter son apparence rayonnante.

« Mary a l’air si jolie », a écrit un fan qui ne pouvait s’empêcher de féliciter l’actrice.

Un deuxième écrit: «Mary se frotte bien», avant qu'un troisième n'accepte, ajoutant: «Bien joué Patti et vous avez l'air ravissant Joyeux Noël à vous et aux vôtres.







Peu de temps après, un quatrième fan a noté: « Patti Clare (Mary) de #Corrie est sur #TheChase. Elle a l’air si jolie et n’a pas l’air d’avoir la quarantaine. »

L’apparition de Patti dans le jeu-questionnaire à succès l’a vue partir avec 3000 £ de plus à son nom qu’elle n’est arrivée.

Le prix en espèces considérable a même impressionné l’hôte Bradley Walsh, ainsi que sa rivale Shaun au deuxième tour du jeu télévisé.

