BUFFALO, NY: Le demi offensif Jaret Patterson a souvent attribué à Branden Bo Oliver le mérite de l’avoir aidé à se préparer pour le match universitaire à son arrivée à Buffalo il y a environ trois ans.

Patterson ne réalisera peut-être pas à quel point les chiffres étonnants qu’il produit en poussant les Bulls n ° 24 (4-0) dans le classement national pour la première fois de l’histoire de l’école sont devenus une forme de retour sur investissement: ils ont inspiré Oliver à ne pas renoncer à la relance. sa carrière dans la NFL.

C’était fou, mec, a déclaré Oliver à l’Associated Press de sa réaction en regardant Patterson top 400 verges et marquer huit touchés lors d’une victoire 70-41 contre Kent State il y a deux semaines. Son jeu m’a aussi motivé à jouer le jeu.

Oliver a passé quatre saisons avec les Chargers de la NFL après quatre ans à Buffalo, où il a établi le record de l’école avec 4049 verges au sol.

Sa carrière au cours des trois dernières saisons a été déraillée par une série de blessures et d’autres revers. La plus récente tentative d’Oliver de reprendre le jeu en signant avec les Tiger-Cats de Hamilton au printemps dernier a été anéantie après l’annulation de la saison de la Ligue canadienne de football en raison de la pandémie.

Hes pas encore fait. Il est toujours en formation et a tardé à soumettre ses papiers de retraite.

Quant à Patterson, Oliver se souvient vivement de la première fois qu’il a rencontré la recrue du Maryland, et les deux ont commencé à travailler régulièrement ensemble.

Je pouvais voir le feu en lui, dit Oliver. Il y a plein de gars qui ont pu battre mon record, mais pas de la façon dont il le fait parce qu’aucun d’entre eux n’a fait preuve d’éthique de travail. Ce que tout le monde voit sur le terrain, sa préparation pour le match est la raison pour laquelle il fait ce qu’il fait.

Oliver a joué 41 matchs en carrière pour établir le record. Patterson pourrait l’emporter à sa 32e sortie samedi lorsque Buffalo clôt sa saison régulière en accueillant Akron (1-4). Patterson est à 317 mètres de la marque.

Patterson a suivi une sortie de 301 verges dans une victoire de 42-17 à Bowling Green, avec 409 verges contre Kent State. Il a marqué le deuxième plus haut total de l’histoire de FBS, et à seulement 18 de moins que le record d’un seul match de Samaje Perines pour l’Oklahoma en 2014. Ses huit touchés ont également égalé un record de FBS.

Les Bulls ont dû attendre une semaine supplémentaire pour jouer après que leur match à l’Ohio (2-1) ait été déclaré sans concours parce que la liste des Bobcats était épuisée en raison de COVID-19[feminine. L’annulation a conduit Buffalo à décrocher le titre de la Mid-American Conference East et une place dans le match de championnat MAC le 18 décembre.

Akron se reconstruit à sa deuxième saison sous l’entraîneur Tom Arth. Les Zips avaient perdu 21 matchs consécutifs en 2018 avant une victoire de 31-3 contre Bowling Green sans victoire le week-end dernier.

Arth a ri quand on lui a demandé ce qu’il faudrait pour arrêter Patterson.

Je pense que tout le monde a posé cette question et que peu de gens ont la réponse, a-t-il déclaré. Il faudra combien de personnes ont été autorisées à voyager, je pense que c’est 70 maintenant… pour pouvoir ralentir ce type.

MANQUE DE LA MARQUE

L’entraîneur de Buffalo, Lance Leipold, a secoué la tête d’un air penaud lorsqu’on lui a demandé comment Buffalo évitait d’être distrait par le bourdonnement des récompenses et des jalons.

Eh bien, vous pouvez dire que je ne me suis pas inquiété des récompenses et des records du dernier match parce que je n’en étais pas au courant, a-t-il déclaré, notant à quel point il ne réalisait pas à quel point Patterson était arrivé à établir le record de verges au sol avant de le tirer à la fin du quatrième quart.

1-2 POINÇON

Kevin Marks a 53 courses pour 331 verges et trois touchés pour les Bulls. Patterson a 920 yards en 107 courses. Ses 16 touchés se précipitant cette saison sont à égalité au troisième rang du pays et trois de moins que le record d’une saison des écoles qu’il a établi l’an dernier.

SE SOUVENIR 2-10

Le plaqueur offensif senior de Buffalo, Kayode Awosika, se souvient toujours à quel point lui et ses coéquipiers étaient motivés après une fin de 2 à 10 en 2017.

À la fin, j’aurais pu imaginer le programme décoller parce que nous nous sommes tous réunis et avons pris la décision de changer ce programme, a-t-il déclaré.

L’équipe a été poussée plus loin l’année suivante lorsque Buffalo n’a pas réussi à gagner une invitation au bol après un résultat de 6-6. Cela nous motive toujours tous les jours, a-t-il déclaré.

ONT UN ZIP

Akron pourrait avoir une fiche de 3-8 lors de ses 11 dernières rencontres contre Buffalo, mais a réussi à contenir Patterson et les Bulls lors d’une défaite de 21-0 l’an dernier. Après que Marks ait ouvert le score sur une course de 2 verges, Buffalos deux autres touchés sont venus sur des récupérations d’échappées défensives. En deux matchs contre Akron, Patterson a cumulé 179 verges en 34 courses et un touché.

50, ENFIN

Arth est tellement concentré sur la reconstruction des Zips qu’il ne s’est pas rendu compte que la victoire d’Akrons la semaine dernière était le 50e de sa carrière d’entraîneur-chef avant d’être félicité lors d’un appel vidéo avec les médias. L’ancien quart de sauvegarde de la NFL est maintenant 50-37 après un passage de quatre ans à la Division III John Carroll (40-8) suivi de deux saisons à Chattanooga (9-13).

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25