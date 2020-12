DETROIT: Jaret Patterson et le 23e Buffalo ont accumulé de nombreuses réalisations au cours de cette courte saison.

Patterson a couru plus de 1000 verges en seulement cinq matchs, et les Bulls ont un record invaincu et un classement national. Maintenant, ils ont une chance pour un exploit qui pourrait résonner encore plus longtemps un titre de la Mid-American Conference.

C’est important pour moi, important pour cette équipe », a déclaré Patterson cette semaine. «J’ai l’impression que c’est vraiment la seule chose qui manque.

Buffalo tente de remporter son premier titre MAC depuis 2008, lorsque les Bulls affronteront Ball State vendredi soir au Ford Field de Detroit. Les rôles entre ces deux équipes ont en fait été inversés la dernière fois que Buffalo a remporté la conférence. Il y a douze ans, c’est Ball State qui est arrivé avec un record invaincu et un classement n ° 12. Les Bulls ont gâché cette course invaincue avec une victoire de 42 à 24 dans le match pour le titre.

Ball State (5-1) tente de remporter son premier titre MAC depuis 1996, l’année avant le début du match de championnat de la ligue. Le plus gros obstacle sur le chemin des Cardinals cette année est Patterson, dont l’incroyable CV comprend déjà un match de 301 verges contre Bowling Green et une performance de 409 verges contre Kent State.

Je sais qu’une grande attention va à Jaret Patterson et à juste titre. Quand vous avez un match de 400 verges, un match de 300 verges et plus de 1000 verges dans une saison abrégée, c’est assez remarquable », a déclaré l’entraîneur de Ball State Mike Neu, qui a joué pour les Cardinals lorsqu’ils ont remporté des titres de champion en 1989 et 1993. «Mais ils ont plusieurs armes.

En effet, Buffalo (5-0) mène la FBS en attaque à 51,8 points par match. Les Bulls ont marqué au moins 40 points dans neuf de leurs 10 derniers matchs contre des adversaires du MAC.

Buffalo a également joué dans le match pour le titre de la ligue en 2018, perdant contre le nord de l’Illinois après une saison régulière de 10 victoires.

Pour ceux qui ont été là, c’est un goût amer », a déclaré l’entraîneur de Buffalo Lance Leipold. «Il n’y a aucun doute là-dessus, c’est très décevant ce match et la façon dont cette saison s’est terminée.

JALONS

Patterson a besoin de 213 verges au sol pour dépasser Branden Oliver pour la tête de carrière des Buffalos, et son prochain touché au sol égalerait le record scolaire en une saison de 19 qu’il a établi la saison dernière lorsqu’il a disputé 13 matchs.

C’est beaucoup de choses qui entrent dedans. J’ai une ligne offensive extrêmement talentueuse à l’avant, donc vous devez en quelque sorte les arrêter avant de m’atteindre », a déclaré Patterson. Nous les avons vus mettre huit dans la boîte. Ce n’est pas spécial.

Ball State a sa propre offensive à Justin Hall, qui est récemment devenu le leader de carrière de l’école dans les réceptions. Il a jusqu’à 252 ans.

FERMER LES APPELS

Chaque match de Ball State, sauf un cette saison, a été décidé par sept points ou moins. Les cardinaux ont une fiche de 4-1 dans ces matchs. Buffalo n’a pas eu un match à moins de 19 points.

QUARTIERS

Avec autant de concentration sur le jeu de course de Buffalo, le quart Kyle Vantrease est éclipsé. Il n’a lancé qu’une seule interception en 85 tentatives cette saison. Drew Plitt de Ball State réalise en moyenne 279 verges par match, avec 13 touchés et cinq interceptions.

AFFAIRE DE FAMILLE

Le frère de Patterson, James, est secondeur de Buffalo et capitaine d’équipe.

On parle beaucoup de Jaret Patterson. Une chose dont nous n’avons pas vraiment parlé cette année est le jeu de James Patterson et la façon dont il a bien joué », a déclaré Leipold. «Non seulement il a bien joué, mais il est passé au second rang. Il ne l’avait pas joué dans ce programme, à part peut-être en reprendre quelques-uns comme sauvegarde.

AVOIR DE L’ATTENTION

Le succès de Buffalo fait de Leipold un candidat potentiel pour des emplois plus importants, mais il essaie de garder son équipe concentrée sur ce match pour le titre.

Nous parlons à nos joueurs tout le temps d’être là où vous en êtes et de nous concentrer sur ces choses, a-t-il déclaré. «Nous étions 2-10, d’autres écoles ont dit aux recrues: Pourquoi iriez-vous à Buffalo? Ils ne seront plus là longtemps. Maintenant, nous avons gagné 10 matchs et ils disent: Pourquoi iriez-vous à Buffalo? Ils ne seront plus là longtemps. Les gens aiment jouer à ces jeux de spéculation et allaient se concentrer sur Ball State.

Suivez Noah Trister sur https://twitter.com/noahtrister

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/tag/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25