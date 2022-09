Pattern Health gagne 3,3 millions de dollars pour une plateforme de création de santé numérique sans code

Santé du modèlequi offre une plate-forme pour créer des outils de santé numériques, a annoncé avoir levé 3,3 millions de dollars en financement de série A.

Le cycle a été dirigé par le bureau familial du Dr William H. Joyce, avec la participation des investisseurs existants Cofounders Capital, Launch Place et Triangle Tweener Fund. La startup a annoncé pour la dernière fois un 1,5 million de dollars levés en février 2021.

CE QU’IL FAIT

Pattern fournit une plate-forme sans code pour aider les cliniciens et les chercheurs à créer des programmes de santé numériques tels que des applications, des outils d’aide à la décision clinique et des enquêtes.

La startup dispose également d’un service de distribution qui peut aider à l’octroi de licences et d’un échange où les utilisateurs peuvent trouver d’autres programmes créés à l’aide de la plate-forme de Pattern. Par exemple, un outil sur l’échange est un programme de réadaptation cardiaque à domicile conçu par un spécialiste de l’Université Duke.

“Nous parlons beaucoup d’être une plate-forme sans code, et c’est vraiment ainsi que nous pouvons mettre en place et exécuter très rapidement des programmes de soins, des outils d’aide à la décision clinique et des enquêtes. Nous fournissons le service par le biais d’une équipe de gestion de programme pour aider à configurer ces plans, testez-les et mettez-les entre les mains des patients par l’intermédiaire de cliniciens et de chercheurs », a déclaré le PDG et cofondateur Ed Barber. MobiHealthActualités.

“Et puis, bien sûr, nous avons la console du chercheur et du clinicien pour aider à visualiser les données, comprendre le succès des programmes d’un point de vue statistique, mais aussi gérer les flux de travail et les données au niveau des patients.”

Barber a déclaré que les centres médicaux universitaires sont l’un des principaux groupes de clients de Pattern. La société prévoit d’utiliser le capital de série A pour améliorer la plate-forme afin d’attirer les grandes organisations, notamment en ajoutant de nouvelles intégrations de DSE et en dépensant du marketing.

“L’une des prochaines étapes pour nous est de continuer à rendre plus facile et plus rentable la création d’un ensemble diversifié de programmes, mais aussi d’apporter cette même valeur au niveau de l’entreprise”, a-t-il déclaré. “Comment travaillons-nous avec de plus grands groupes de recherche, avec de plus grands centres médicaux universitaires, avec de plus grands systèmes de santé pour tirer parti de ces outils à grande échelle?”

APERÇU DU MARCHÉ

Le financement de la santé numérique a chuté jusqu’à présent cette année, suite à l’essor des investissements observé à la suite de la pandémie de COVID-19 en 2021, selon un rapport de Rock Health. Cependant, une enquête récente de l’American Medical Association a révélé que de plus en plus de médecins adoptent des outils de santé numériques et les considèrent comme un avantage pour les soins aux patients.

Dans l’ensemble, 93 % des médecins interrogés ont estimé qu’il y avait un avantage ou un avantage certain à tirer parti des outils de santé numériques en 2022, contre 85 % en 2016. Et le nombre moyen d’outils numériques utilisés par les médecins est passé à 3,8 en 2022 contre 2,2. en 2016.

Une autre entreprise axée sur l’augmentation du nombre d’outils de santé numériques sur le marché est Redesign Health, qui aide à créer, lancer et trouver des financements pour les startups. Ce a récemment annoncé un tour de table de série C de 65 millions de dollars dirigé par General Catalyst.

Synthace, qui a levé 35 millions de dollars en financement de série C l’année dernière, offre un outil sans code qui aide les scientifiques à concevoir des expériences. Ils peuvent exécuter ces expériences dans leurs laboratoires, puis collecter et analyser des données au sein de la plate-forme de Synthace.