Patsy Palmer laisse entendre que Dancing on Ice l’a inspirée à “vivre ses rêves” avant le retour de l’émission

PATSY Palmer rejoindra le casting le plus chaud de Dancing on Ice à ce jour – disant qu’elle veut se dépasser après avoir eu 50 ans en mai dernier.

L’ex-star d’EastEnders, célèbre pour son cri “Rickaaay” en tant que Bianca Jackson, craint que les choses ne se compliquent après s’être inscrite à l’émission ITV.

Rex

Bbc

Elle a déclaré: «On m’a déjà demandé de le faire, mais j’étais absolument terrifiée. Le pacte que je me suis fait quand j’ai eu 50 ans, c’est que je dois faire des choses pour me mettre au défi pour les deux prochaines années.

“C’est pour tous les 50 ans qui pensent qu’ils ne peuvent pas faire ça – j’ai en fait assez peur maintenant. Vis tes rêves!”

L’actrice vit maintenant un monde loin de Walford et du personnage de Ricky Butcher de Sid Owen.

Elle passe ses journées à faire du yoga et de la méditation chez elle à Malibu, en Californie, où elle travaille comme DJ.

Mais elle s’est entraînée pour Dancing on Ice au Royaume-Uni et est photographiée pour la première fois en tenue de skate complète avant le retour du spectacle une semaine dimanche.

Patsy est rejointe par la gagnante de Love Island Ekin-Su Cülcüloglu, la chanteuse Michelle Heaton, l’ancienne actrice des Hollyoaks Carley Stenson, Mollie Gallagher de Corrie et la drag queen The Vivienne.

L’ancien as du football John Fashanu, Joey Essex de la télévision, Siva Kaneswaran du groupe de garçons The Wanted, le comique Darren Harriott et le gymnaste Nile Wilson complètent la formation.

Ils patineront devant un public complet pour la première fois depuis avant la pandémie.

Holly Willoughby et Phillip Schofield reviennent en tant qu’hôtes, avec Jayne Torvill, Christopher Dean, Ashley Banjo et Oti Mabuse en tant que juges.