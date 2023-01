Patsy Palmer est radicalement différente de Bianca d’EastEnders après le relooking glamour de Dancing on Ice

PASTY Palmer avait l’air radicalement différent de son personnage de feuilleton Bianca Jackson alors qu’elle augmentait le glamour pour son nouveau rôle à la télé.

L’ancienne star d’EastEnders devenue DJ, 50 ans, a fait peau neuve après avoir été confirmée dans le line-up de Dancing On Ice.

La star d’EastEnders, Patsy Palmer, a montré sa transformation glamour pour le nouveau spectacle Dancing On Ice[/caption] Instagram

L’actrice, 50 ans, a fait la moue devant la caméra après un brushing élégant[/caption]

Loin étaient les doudounes et les coiffures grattées d’Albert Square Bianca au profit de ses mèches rousse coiffées de vagues lisses et lâches.

Patsy arborait un visage plein de maquillage, y compris le parfait smokey eye et le brillant à lèvres corail, alors qu’elle posait dans une chemise blanche impeccable.

La favorite de la télévision a terminé son look avec d’énormes boucles d’oreilles en argent qui ont capté la lumière alors qu’elle tournait la tête.

Dans ses clichés, elle a crédité son coiffeur et a tagué un cœur d’amour rouge en écrivant: “Je t’aime ma sœur.”

Plus tard, elle a fait équipe avec les co-stars de Dancing On Ice, Ekin Su et Joey Essex, pour un cliché élégant sur la glace.

Elle a jailli dans sa légende: “Magnifique paire. Tellement amusant aujourd’hui.

“Un si bon équipage.”

En octobre 2022, il a été annoncé que Patsy participerait à Dancing On Ice 2023.

S’exprimant sur This Morning à propos de sa participation, Patsy a déclaré: «Je voulais me mettre au défi et sortir de ma zone de confort.

“Je pensais que j’allais juste y aller.”

Patsy vit à Malibu après avoir déménagé aux États-Unis en 2014.

En 2020, elle s’est rebaptisée gourou du style de vie et a lancé sa propre page Instagram de bien-être Good and Proper.

Le DJ avait l’air élégant avec un maquillage parfaitement appliqué et des boucles d’oreilles en argent[/caption] Instagram

Patsy a ensuite retrouvé ses co-stars de Dancing On Ice Ekin Su et Joey Essex[/caption] Bbc

Patsy est devenue célèbre en tant que Bianca Jackson sur le feuilleton de la BBC[/caption]