Patsy Palmer déclenche la ligne Dancing on Ice alors que les fans furieux repèrent une erreur majeure

PATSY Palmer a déclenché une dispute entre les fans de Dancing on Ice après avoir obtenu de bons scores – malgré l’oubli de ses pas.

La légende d’EastEnders, 50 ans, a obtenu 21 points pour sa première performance sur la glace.

Pennsylvanie

Patsy Palmer a fait ses débuts sur Dancing on Ice[/caption] Pennsylvanie

L’actrice avec son partenaire de danse Matt[/caption]

Mais les téléspectateurs se sont plaints car ils estimaient que Patsy ne méritait pas des scores similaires à ceux du “patineur plus fort” Joey Essex.

L’un d’eux a déclaré: “Torvill et Dean ont donné à Patsy un 5,5 et à Joey un 6,5 alors qu’il était devant elle et qu’elle a oublié les pas sanglants.”

Un autre a ajouté: “Patsy a bien fait pour le premier patinage mais ce n’était pas parfait, vous pouvez voir qu’elle a du mal à patiner en solo, elle ne veut pas lâcher Matt.”

Quelqu’un d’autre a déclaré : « Si Craig Revell Horwood était juge, Pigeon aurait marqué 2 points #DancingOnIce.

Un téléspectateur a déclaré: «Patsy ressemblait à un lapin dans les phares. Ça doit être tellement énervant #DancingOnIce.

Quelqu’un a ajouté: “J’adore Patsy mais j’ai senti qu’elle était poussée sur la glace et était instable sur ses patins et semblait oublier certains mouvements, dommage.”

Alors que de nombreux juges ont fait l’éloge de Patsy, le juge Christopher Dean a souligné ses erreurs.

“Je pensais que vous aviez un bon esprit là-bas, j’ai aimé vous regarder”, a-t-il déclaré.

“J’ai vu qu’il y a eu un moment d’inactivité où vous avez oublié certaines étapes, mais [your dance partner] Matt était juste là et vous avez tout de suite repris le contact.