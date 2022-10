Patsy Palmer de Dancing On Ice révèle une amitié surprenante avec un acteur hollywoodien de premier plan

PATSY Palmer a révélé une amitié surprenante avec un acteur hollywoodien de premier plan.

L’ancienne star d’EastEnders Patsy, 50 ans, est l’une des célébrités récemment annoncées pour participer à Dancing on Ice en janvier.

Mais avant de s’envoler pour Londres cette semaine, l’actrice de Bianca Jackson a partagé une photo avec la star américaine Mark Ruffalo, les montrant portant des lunettes assorties.

Rayonnante alors qu’elle passait son bras autour de Mark, 54 ans, Patsy a sous-titré la photo: “Regardez-nous bercer notre @caddis_life @markruffalo.”

Mark est surtout connu pour avoir joué Bruce Banner / The Hulk dans une série de films Marvel, notamment les films Avengers et Captain America.

Bien qu’elle soit plus reconnaissable en tant que Bianca en bouche pour les fans britanniques, Patsy vit maintenant une vie idyllique à Malibu, juste à l’ouest de Los Angeles, où ses journées sont remplies de yoga, de méditation, de marche et de temps en famille.

Elle a déclaré au Sun l’année dernière: “J’ai tellement travaillé autour de ça, j’ai eu tellement de thérapie et maintenant je sens que ma vie est plus équilibrée qu’elle ne l’a jamais été.”

Patsy a épousé Richard Merkell en 2000. Elle est maman d’un fils Charley, 30 ans, d’une relation précédente et elle et Richard partagent également Fenton, 20 ans, Emilia, 19 ans, et Bertie, neuf ans.

S’ouvrant sur sa décision de faire Dancing on Ice, Patsy a déclaré: «Je voulais me mettre au défi, retourner au travail et sortir de ma zone de confort. J’ai pensé que j’allais foncer », a déclaré Patsy, qui a eu 50 ans cette année.

« Cela semble très amusant et j’adore le patinage sur glace, mais je ne suis pas un patineur sur glace.





« On m’a déjà demandé de le faire, mais j’étais absolument terrifié.

“Le pacte que je me suis fait quand j’ai eu 50 ans, ce que j’ai fait cette année, c’est que je dois faire des choses pour me mettre au défi pour les deux prochaines années.”