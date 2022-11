Patsy Palmer de Dancing On Ice révèle qu’elle “mincit de jour en jour” alors qu’elle pose en tenue moulante

La star de DANCING On Ice, Patsy Palmer, 50 ans, a révélé qu’elle devenait “plus mince de jour en jour” tout en posant dans une tenue moulante.

L’ancienne actrice d’EastEnders s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo en tenue d’Halloween tout en enfilant un pantalon noir et un haut.

Sur la tête, la star a enfilé un immense chapeau qui avait été façonné pour la faire ressembler à un abat-jour.

Pasty a dit : « SLIM SHADY » méritait un post ! J’étais un abat-jour bien sûr .. maigrir de jour en jour grâce à @dancingonicetv.

“Cela semblait approprié cet Halloween et cela signifiait que je pouvais littéralement rester dans la lumière . ” C’était une soirée amusante. Apportez la lumière partout où vous le pouvez.

Patsy est l’un des visages célèbres qui ont participé à Dancing On Ice cette année, et cette semaine, The Sun a révélé avec qui elle patinera.

Les téléspectateurs seront ravis d’apprendre que le gros morceau de glace Matt Evers est de retour et glissera sur la patinoire avec Patsy.

L’Américain, qui s’est associé aux plus grandes stars de l’émission, dont Pamela Anderson et Gemma Collins, a formé la vétéran de Coronation Street Sally Dynevor l’année dernière et est entré dans l’histoire en 2020 en tant que moitié du premier couple entièrement masculin de DOI avec le chanteur de Steps Ian “H” Watkin.

Une source a déclaré : « Patsy et Matt sont devenus des meilleurs amis à Los Angeles et Matt a même maîtrisé l’accent cockney !

“Après avoir été jumelé avec une Corrie Legend l’année dernière, il n’arrive pas à croire qu’il a remporté l’or EastEnders cette année avec Bianca.”

Apparaissant en direct de chez elle à Los Angeles lorsqu’elle a annoncé pour la première fois sa signature DOI, Patsy a déclaré: «Je voulais me mettre au défi, retourner au travail et sortir de ma zone de confort. Je pensais que j’allais juste y aller.

« Cela semble très amusant et j’adore le patinage sur glace, mais je ne suis pas un patineur sur glace.

« On m’a déjà demandé de le faire, mais j’étais absolument terrifié.

“Le pacte que je me suis fait quand j’ai eu 50 ans, ce que j’ai fait cette année, c’est que je dois faire des choses pour me mettre au défi pour les deux prochaines années.





“Je ne veux pas rester coincé dans cette phase étrange de” ahh j’ai 50 ans “. C’est un âge tellement bizarre.

“C’est pour tous les 50 ans qui pensent qu’ils ne peuvent pas faire ça – j’ai en fait assez peur maintenant.”

L’icône d’EastEnders – qui a surmonté une dépendance de 20 ans à la drogue et à l’alcool – a fait la fête dans les années 90 et a précédemment admis “Je suis étonné d’avoir survécu”.

Pourtant, elle vit maintenant une vie idyllique à Malibu, juste à l’ouest de Los Angeles, où ses journées sont remplies de yoga, de méditation, de marche et de temps en famille.

Elle a déclaré au Sun l’année dernière: “J’ai tellement travaillé autour de ça, j’ai eu tellement de thérapie et maintenant je sens que ma vie est plus équilibrée qu’elle ne l’a jamais été.”

