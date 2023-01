Patsy Kensit transportée d’urgence à l’hôpital avant les débuts d’EastEnders

PATSY Kensit a révélé qu’elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital avant ses débuts à EastEnders.

L’actrice, 54 ans, a fait part aux fans de sa peur de la santé sur Instagram.

Pennsylvanie

Patsy a raconté aux fans son choc à l’hôpital après être tombée malade après Noël[/caption]

Patsy a déclaré qu’elle avait contracté une pneumonie et qu’elle avait été transportée d’urgence à l’urgence.

La star de la télévision – dont The Sun a confirmé qu’elle avait rejoint le feuilleton BBC One le mois dernier – a maintenant été forcée de manquer des vacances au ski pendant sa convalescence.

Elle a écrit: «Pas de ski pour moi car j’ai une pneumonie, donc spa et vapeur et thermiques jusqu’aux globes oculaires….

“Merci à l’incroyable NHS d’avoir pris soin de moi le 29 décembre à A&E à Southport, vous êtes le véritable héros de cette planète. La santé est primordiale.

Les fans ont afflué sur Instagram pour lui souhaiter mieux.

A côté de la photo qu’elle a postée de son plateau de fromages et de charcuterie, les fans et amis se sont pressés pour commenter.

L’un d’eux a écrit : « Guérissez-vous bientôt.

Un autre a dit: “Oh non Patsy .. prompt rétablissement.”

Le message de Patsy arrive juste une semaine après avoir traité les fans en se déshabillant pour un bain instantané avant ses débuts.

Elle avait l’air radieuse alors qu’elle se maquillait pour le look, tirant ses mèches blondes en un chignon désordonné.

Elle s’assit au bord de la baignoire, les mains hors de l’eau sur le bord, alors qu’elle regardait la caméra.

Le cliché torride l’a vue couvrir ses atouts avec des angles de caméra intelligents, alors que ses bras s’assuraient que sa poitrine était cachée.

Elle a ajouté deux émojis du Père Noël dans la légende, alors qu’elle taquinait ses fans Instagram : “Joyeux Noël”.

Pendant ce temps, les fans étaient ravis que Patsy rejoigne le casting d’EastEnders en tant que mère de Lola Pearce, Emma Harding.

Patsy, qui a déjà joué dans Emmerdale et Holby City, apparaîtra à l’écran pour la première fois le mois prochain.

On verra son personnage Emma revenir à Walford pour retrouver Lola pour la première fois depuis qu’elle l’a laissée avec son père à l’âge de trois ans.

Le couple apprendra à se connaître à nouveau alors que Lola se débat après son diagnostic de tumeur au cerveau.

Patsy a déclaré à propos de son arrivée à EastEnders: «Je suis tellement excitée de visiter Walford pour ce scénario. J’ai toujours rêvé d’apparaître dans EastEnders.

“Les acteurs, les producteurs, les scénaristes et l’équipe ont été merveilleux, et je me suis bien amusé. Merci beaucoup de m’avoir reçu”

Des initiés du savon ont raconté au Sun comment Patsy avait rejoint le casting le mois dernier.

Elle a obtenu sa partie de rêve sur le feuilleton de la BBC après avoir déclaré précédemment qu’elle avait toujours «voulu être comme Peggy Mitchell».