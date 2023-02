Patsy Kensit d’EastEnders partage une mise à jour sur la santé après avoir confirmé la sortie du feuilleton de la BBC

PATSY Kensit a terminé le tournage à Walford quelques semaines après ses débuts en tant qu’Emma Harding.

L’actrice d’EastEnders s’est tournée vers les médias sociaux, confirmant apparemment sa sortie et donnant une mise à jour majeure sur la santé.

Bbc

Patsy Kensit a fait ses débuts à EastEnders en tant qu’Emma Harding fin janvier[/caption] Instagram

Elle a apparemment confirmé sa prochaine sortie du feuilleton BBC One[/caption] Bbc

Elle a également donné à ses fans une mise à jour sur la santé[/caption]

Lola Pearce a essayé de vivre pleinement sa vie malgré le diagnostic d’une tumeur au cerveau inopérable.

Dans des scènes récentes diffusées sur BBC One, la coiffeuse bien-aimée jouée par l’actrice sortante Danielle Harold a eu la chance de réaliser son dernier souhait et de renouer avec sa mère biologique.

Patsy Kensit a été présentée aux téléspectateurs d’EastEnders fin janvier 2023, alors qu’Emma Harding et la vérité sur le père de Lola ont finalement été révélées.

Mais moins d’un mois après sa première apparition, l’ancienne star de Holby City semble prête à quitter le Square.

La femme de 54 ans a informé les fans sur Instagram qu’elle avait reçu un diagnostic d’infection pulmonaire grave alors qu’elle remerciait sa «famille EE» pour son passage dans le savon de longue date.

On peut voir Patsy porter des lunettes de soleil et traîner une valise derrière elle alors qu’elle se dirige soi-disant vers des climats plus chauds.

Elle a légendé : « Nous partons en avion à réaction ! Je ne sais pas quand je serai de retour… Je vais au chaud.

“Bonne nouvelle ce vendredi que ma grave infection pulmonaire que j’ai soignée depuis décembre a maintenant été diagnostiquée et que je suis sous les bons antibiotiques et que j’ai besoin d’être un peu en convalescence et que je serai de nouveau sur pied !”

Patsy a ensuite ajouté: “Je ne peux pas remercier mes incroyables membres de la distribution pour l’expérience tout simplement géniale que j’ai eue en travaillant sur EastEnders pour avoir été si gentil et aimant avec moi.

“Un grand merci à la BBC, aux producteurs, aux scénaristes, à l’équipe et à la famille EE.”

L’actrice a terminé sa légende avec un message court mais doux à sa fille à l’écran et Emma Barton alias Honey Mitchell.

“Le maquillage de costumes AD’s Ang au service d’assistance .. le fabuleux @ jamie_b10 et la phénoménale Danielle Harold pour m’avoir fait rire tous les jours.”

« Je vous aime tous les deux… Emma Barton, tant de gens…. Une nouvelle aventure commence. PS ne peut pas oublier le meilleur agent du monde, David Hahn et Sue, je vous aime tous les deux.

Les abonnés de Patsy ont rapidement répondu à son message, partageant leurs réflexions dans la section des commentaires.

Beaucoup d’entre eux ont exprimé leur tristesse de la voir partir et espèrent qu’elle reviendra.

“Vous êtes incroyable sur Eastenders, j’espère que nous vous verrons plus là-bas”, a commenté un téléspectateur alors qu’un autre a ajouté: “Tellement triste de vous voir partir d’Albert Square.”

Un troisième a poursuivi: “Vous avez été magnétique sur Eastenders profitez du soleil.”

Plus tôt en janvier, Patsy a révélé qu’elle avait été transportée d’urgence à A&E avec une pneumonie avant ses débuts à Albert Square.

Elle a été forcée de manquer des vacances de ski alors qu’elle se remettait et a parlé à ses fans de sa peur de la santé en ligne.

“Pas de ski pour moi car j’ai une pneumonie donc spa et vapeur et thermiques jusqu’aux globes oculaires”, a-t-elle écrit.

“Merci à l’incroyable NHS d’avoir pris soin de moi le 29 décembre à A&E à Southport, vous êtes les vrais héros de cette planète. La santé est primordiale.

Pour l’instant, Patsy reste sur nos écrans alors que son personnage tente de créer des liens avec Lola et sa petite-fille Lexi avant qu’il ne soit trop tard.

EastEnders continue d’être diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Pennsylvanie

Patsy Kensit a été présentée comme la mère biologique de Lola, Emma Harding[/caption] INSTAGRAM

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avant ses débuts[/caption]