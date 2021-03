Mills s’intègre également bien à un secondaire déjà solide, qui comprend déjà le demi de coin Stephon Gilmore et les sécurités Devon McCourty et Patrick Chung. Mills vient de Philadelphie, où il a passé quatre de ses cinq premières saisons en tant que demi de coin. Il est passé à une sécurité renforcée en 2020, commençant 15 matchs et produisant et interceptant et 1 1/2 sacs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy