Patrouiller la mer des Salish : comment l’unité de protection des baleines de la Colombie-Britannique assure la sécurité des mammifères marins en éloignant les humains

Travailler pour l’unité de protection des baleines de la Colombie-Britannique à Pêches et Océans Canada (MPO) n’est pas votre travail habituel. L’équipage patrouille dans la mer des Salish en bateau depuis quatre ans maintenant, essayant de séparer les humains et les baleines.

“Nous voulons leur fournir autant de protection que possible”, a déclaré Derek Chung, responsable principal de la conformité.

Chung dit que l’équipe est particulièrement préoccupée par les orques résidentes du Sud en voie de disparition.

“Il n’en reste que 73.”

Les agents du MPO basés sur l’île Annacis à Vancouver et à Victoria surveillent l’habitat des baleines et appliquent le Règlement sur les mammifères marins, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les pêches.

Chung dit que les principales responsabilités sont de s’assurer que les bateaux ne s’approchent pas trop près – que ce soit par inadvertance ou exprès – et que les gens restent en dehors des zones désignées comme “zones interdites” en raison de leur popularité parmi les mammifères marins.

Récemment, un plongeur qui s’est délibérément rapproché d’un groupe d’épaulards a été condamné à une amende de 12 000 $.

Chung dit que la partie principale du travail est l’éducation – expliquant comment les bateaux peuvent perturber les environnements acoustiques des baleines, les empêcher de communiquer ou les effrayer hors des zones qu’elles devraient normalement nourrir et interagir les unes avec les autres.

“Ce sont tous les plaisanciers – tout le monde qui est sur l’eau”, a déclaré Chung, lorsqu’on lui a demandé qui pourrait faire face à des amendes. “L’industrie commerciale, la pêche commerciale, l’industrie de l’observation des baleines, les flottes de plongée, ainsi que les plaisanciers.”

Il dit que les collisions avec des navires sont une autre grande préoccupation et le MPO recommande à quiconque rencontre des baleines alors qu’il est sur l’eau d’éteindre son moteur et de tourner au ralenti jusqu’à ce qu’il soit passé.

Derek Chung de Pêches et Océans Canada (MPO) affirme que l’unité de protection des baleines se concentre sur l’éducation et n’impose généralement pas d’amendes à moins qu’elle ne voie quelqu’un enfreindre sciemment les règles. (Nicholas Allan/CBC)

Un chercheur propose une approche collective

Andrew Trites, directeur de l’unité de recherche sur les mammifères marins de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), affirme que les règles existent pour une raison, mais qu’elles ne sont pas toujours faciles à suivre.

“La grande préoccupation, ce sont les navires qui s’approchent trop des baleines”, a-t-il déclaré dans une interview. “Il peut soit blesser les baleines en les coupant avec les hélices… endommager leur ouïe, les empêcher de se reposer… [or] de se nourrir avec succès.”

Trites dit qu’il n’y a aucune preuve concluante que les bateaux contribuent à une mortalité plus élevée ou à des taux de natalité plus faibles chez les mammifères marins. Mais, “avons-nous besoin de prouver quelque chose pour savoir ce que nous pensons n’est tout simplement pas juste?” il a dit.

Il explique que les règles actuelles exigent que les plaisanciers restent à 400 mètres des épaulards résidents en voie de disparition. Mais les bateaux d’observation des baleines peuvent approcher les orques de passage qui sont “beaucoup plus nombreuses” ainsi que les baleines à bosse, les minkes et les baleines grises.

“Vous devez avoir ces connaissances spécialisées pour les différencier”, a déclaré Trites. “Et je pense que vous allez être choqué de voir à quelle distance se trouvent 400 mètres.”

Trites ajoute qu’il existe un certain nombre de facteurs qui rendent difficile l’application des lois sur la distance, notamment les vents changeants et la difficulté de prouver que quelqu’un a sciemment enfreint les règles.

“Il y a beaucoup de pression sur les exploitants de bateaux pour qu’ils se rapprochent”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est important d’avoir un [law enforcement] présence… mais je pense que cette présence est une responsabilité partagée.”

Les entreprises d’observation des baleines frustrées

Scott Hamkin, capitaine principal de la société d’observation des baleines Seabreeze Adventures, dit qu’il voit souvent des plaisanciers qui semblent “totalement inconscients” des lois.

“Nous sommes tous autorisés, et nos licences sont en danger si nous enfreignons ces lois”, a déclaré Hamkin dans une interview. “Il ne semble pas y avoir de conséquences pour les plaisanciers.”

Hamkin dit que les observateurs de baleines essaieront d’interrompre les plaisanciers qui s’approchent trop près, en utilisant leurs klaxons de bateau ou leurs radios pour leur faire savoir qu’ils mettent les mammifères en danger.

“Ils les approcheront par derrière et par devant”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tellement frustrés que nous ne pouvons rien faire.”

Scott Hamkin, capitaine principal chez Seabreeze Adventures, dit qu’il est frustrant de diriger une entreprise d’observation des baleines qui respecte les règles de protection des baleines, tout en voyant des plaisanciers “totalement inconscients” de la sécurité des baleines. (Nicholas Allan/CBC)

Erin Gless, directrice exécutive de la Pacific Whale Watching Association, a déclaré dans un e-mail que le MPO a un travail difficile, mais qu’il a souvent l’impression qu’une “quantité disproportionnée d’efforts est consacrée à la surveillance des navires professionnels d’observation des baleines”.

Dans son rapport 2021le groupe d’éducation des plaisanciers de la mer des Salish, Soundwatch, a découvert que 71 % des infractions liées à la navigation autour des baleines impliquaient des bateaux de plaisance.

Gless dit un étude 2017 ont constaté que plus de 90 % du bruit sous-marin de la région de Vancouver est généré par de gros navires comme des traversiers, des pétroliers, des cargos et des remorqueurs.

Depuis quatre ans, l’unité de protection des baleines de Pêches et Océans Canada patrouille dans la mer des Salish pour tenter de séparer les humains des baleines. (Nicholas Allan/CBC)

“Nous voyons une marge d’amélioration en ce qui concerne l’application par le MPO des règlements sur les baleines en Colombie-Britannique”, a écrit Gless, “et pensons que les observateurs de baleines professionnels pourraient aider.”

Gless dit que les observateurs de baleines fournissent au MPO des preuves d’infractions lorsqu’ils les repèrent, mais pourraient également les aider à prioriser les zones à surveiller un jour donné, en fonction de l’endroit où les baleines sont repérées et de l’endroit où le trafic maritime est le plus élevé.

De retour au MPO, Chung dit que l’unité de protection des baleines se concentre d’abord sur l’éducation et ne distribue pas d’amendes à moins qu’elle ne puisse voir que quelqu’un enfreint sciemment les règles.

Il admet que le MPO n’a qu’un ou deux bateaux sur l’eau à la fois, mais dit qu’il travaille en étroite collaboration avec la Garde côtière canadienne, Transports Canada et les agents des parcs de la Colombie-Britannique.

“Nous ne sommes pas aussi durs ou aussi faciles sur un secteur que sur un autre”, a-t-il déclaré. “Nous voulons essayer de garder [the Salish Sea] aussi vierge que possible pour nos générations futures.”