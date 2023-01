Patron milliardaire avec cerveaux et beauté

Kim Kardashian s’est rendue à la Harvard Business School vendredi pour donner une conférence aux étudiants sur sa société de shapewear SKIMS.

La star de Kardashian a emmené ses abonnés faire le tour et a publié plusieurs photos et vidéos sur son histoire et sa page Instagram pour un aperçu des coulisses. Elle est entrée sur le campus dans un costume noir à larges rayures et un long manteau de cuir noir.

“J’ai pris la parole à la Harvard Business School hier pour un cours intitulé HBS Moving Beyond DTC. La mission de la classe était d’en savoir plus sur @skims, donc mon partenaire Jens et moi avons parlé de notre marketing, de nos défis et de nos plus grandes victoires », a écrit la star de télé-réalité dans la légende du message, ajoutant:« Je suis si fier de Skims et l’idée qu’il s’agit d’un cours étudié à Harvard est tout simplement folle !!! Merci professeur Len Schlesinger et @harvardhbs de nous avoir reçus. #BucketListDream. »

Kimberly a parlé pendant environ une heure et 45 minutes dans le cadre d’un séminaire “Moving Beyond Direct-to-Consumer”, selon Nouvelles de la BNC. Une étudiante du nom de Liz a déclaré au média qu’elle avait beaucoup appris de la star de “Kardashian” lors de sa visite.

“Le simple fait d’apprendre de quelqu’un qui a bâti une entreprise aussi prospère était vraiment excitant et je pense que le fait de ne pas avoir de caméras dans la pièce et de pouvoir avoir cette conversation franche était également spécial. Je pense que beaucoup de gens ne la respectent pas en tant que co-dirigeante d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars. dit Liz.

Une autre étudiante était en admiration devant sa beauté et sa gentillesse envers eux.

«Elle ressemblait vraiment à ce qu’elle faisait à la télévision. Elle était magnifique, et c’était exactement comme elle est photographiée. C’est exactement à quoi elle ressemble », a ajouté la source. “Quand elle est partie, elle nous a fait signe de la main et nous a dit bonjour en sortant.”

Le co-fondateur de SKIMS, Jens Grede, accompagnait Kim lors du voyage. Pour ceux qui sont intéressés par le déroulement du voyage, ils pourront se faire une idée plus tard cette année sur les “Kardashians”, qui diffusent sur Hulu, selon magazine people.

L’école de commerce de Harvard n’était pas le seul arrêt que Kim a fait à Boston. Avant d’arriver à l’école, elle est passée en voiture et a pris une photo de The Embrace sur Boston Common. Le nouveau mémorial a attiré beaucoup d’attention, en bien et en mal. Le mémorial commémore le travail du Dr Martin Luther King Jr. et de Coretta Scott King.

Ce n’est pas la première fois que Kim se rend sur le campus de Harvard. En 2013, elle accompagnait alors son fiancé Kanye West, son ex-mari, alors qu’il donnait une conférence à la Harvard Graduate School of Design dans le cadre de la « DONDA Design Lecture Series ».

Il est probable que Kim sera de retour à Boston car elle a également lancé Skyy Partners, une société de capital-investissement basée à Boston l’année dernière.

Malheureusement, le succès de Kim à Harvard est négligé par son récent achat qui a fait des mèmes de la star de Kardashian sur Twitter. Il a été récemment révélé que Kim avait acheté l’améthyste et le diamant Attallah Cross de la princesse Diana pour 197 453 $.

Les fans stupéfaits et les utilisateurs des médias sociaux créent maintenant des mèmes disant que Kim a acheté des articles ridicules pour des sommes importantes. Découvrez les derniers tweets ci-dessous.