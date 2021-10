Patriots Place RB James White (hanche) sur la réserve des blessés

FOXBOROUGH, Mass: Les New England Patriots ont placé le demi offensif James White dans la réserve des blessés vendredi en raison d’une blessure à la hanche.

White a quitté le match de dimanche contre la Nouvelle-Orléans au deuxième quart et n’est pas revenu.

White a couru pour 38 verges et un touché et a capté 12 passes pour 94 verges cette saison, sa huitième dans la NFL, toutes avec les Patriots. Il a été avec l’équipe pendant trois championnats du Super Bowl, marquant trois fois, dont le touché égalisateur et le vainqueur des prolongations lors de la victoire de retour en 2017 contre Atlanta.

