Patriots Mailbag : Qui Jerod Mayo devrait-il embaucher comme coordinateur offensif ?

Le sac postal de cette semaine répond aux questions sur le poste de coordonnateur offensif des Patriots, le service du personnel et bien plus encore.

Cela fait deux semaines pour les New England Patriots que leur saison 2023 a pris fin. Alors, allons droit au but dans le courrier #PostPulpit de cette semaine pour discuter des changements généralisés apportés à l'organisation.







Quel est votre candidat préféré pour le spot OC ? -T.J.

Avec le départ officiel de Bill O’Brien pour l’Ohio State, la Nouvelle-Angleterre aura besoin de son quatrième coordinateur offensif en quatre ans. En tant qu’entraîneur défensif avec ce qui sera probablement un QB recrue sous le centre, il s’agit peut-être de l’embauche la plus importante de Mayo. Mercredi, il a expliqué que tout restait « en cours d’évaluation ».

Si cela ne tenait qu’à moi, je me tournerais vers l’entraîneur des quarts-arrières des Rams et coordinateur des matchs de passes, Zac Robinson. Robinson coche toutes les cases à mes yeux car il vient du système de Sean McVay et est lui-même un ancien QB. Avoir quelqu’un avec cette expérience sera énorme pour aider à encadrer et à entraîner le quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre choisi dans le repêchage.

De plus, Robinson a été repêché par les Patriots en 2010 et avait un petit chevauchement avec Mayo. Il serait mon principal candidat.

@MichaelDiCo95 Les Pats ont-ils vraiment l’intention de fonctionner sans un directeur général/opérationnel pour superviser l’ensemble des opérations ?

Au-delà de l’embauche du coordinateur offensif, le remplissage du service du personnel pourrait être la prochaine étape la plus critique pour Jerod Mayo. Jusqu’à présent, une chose a été très claire tant par Mayo que par Robert Kraft : il s’agira d’une approche plus collaborative.

Voici ce que Kraft nous a dit d’autre :

Le processus commencera par enquêter sur ce que possède la Nouvelle-Angleterre en interne. Cela comprend le directeur du personnel des joueurs Matt Groh, le directeur du recrutement Eliot Wolf, le directeur du recrutement universitaire Camren Williams, le conseiller principal du personnel Pat Stewart et le directeur du recrutement professionnel Steve Cargile.

Il est également important de noter que les dépisteurs restent généralement avec l’équipe pendant le repêchage après les changements d’entraîneur, car ils ont passé les neuf derniers mois à constituer le comité de repêchage de l’équipe.

Les candidats externes sont toujours en jeu, car ils exploreront le « marché » après leur visite en interne.

Quant à savoir qui aura le dernier mot, Kraft a expliqué qu’il nommerait quelqu’un « avant que les décisions clés ne soient prises ».

@JudyLynnDubs Si BB rejoint une autre équipe cette année, quels entraîneurs/personnel des Patriots emmènera-t-il probablement avec lui, à part Steve et Brian ? (Comprenant que les situations de chaque franchise seront différentes.)

Je ne supposerais pas que Steve et Brian soient prêts à passer à autre chose avec leur père. Surtout Steve, qui a établi une relation solide avec Jerod Mayo en Nouvelle-Angleterre et pourrait se voir officiellement attribuer le titre de coordonnateur défensif. Cela donnerait également aux deux fils une chance de s’établir en dehors de l’ombre de leur père.

À partir de là, je suppose que la plupart du personnel des équipes offensives et spéciales suit Belichick. Cela inclut Vinnie Sunseri (offensifs), Joe Judge (ST), Cam Achord (ST) et potentiellement Troy Brown (récepteurs larges).

Défensivement, DeMarcus Covington est la plus grande inconnue. Covington était présent aux conférences de presse de Belichick et de Mayo la semaine dernière et sera candidat au poste de coordonnateur défensif de la ligue. Retenir Mike Pellegrino serait également une décision forte de la part de Mayo, mais l’entraîneur des cornerbacks se sent comme quelqu’un qui pourrait suivre Belichick.

Les dominos commenceront à tomber une fois que Belichick aura signé avec sa nouvelle équipe (probablement Atlanta).

@don_donneillnz Que se passe-t-il au sein du staff de l’OL ? EST-CE QUE Klemm reviendra ? Cela semble être un poste assez important à obtenir après cette année.

Un besoin sous-estimé, Don. Il ne semble pas qu’Adrian Klemm soit de retour dans l’organisation, ils auront donc besoin d’un cinquième entraîneur de ligne offensive en cinq ans. Malheureusement, il est difficile de donner des noms jusqu’à ce que le coordinateur offensif soit embauché et que nous puissions explorer ses relations.

@TheJackOsborne Qui choisissons-nous au premier tour ? Pensez-vous que nous devrions échanger jusqu’à 1 ou rouler avec 3 ?

Comme l’a dit Jerod Mayo mercredi : « Repêchez le meilleur joueur pour un poste très important. Vous rassemblez les morceaux.

Donc, quart-arrière. J’espère que vous n’atteindrez plus jamais un niveau aussi élevé. Il est maintenant temps de trouver le gars (si vous n’êtes attaché qu’à l’un d’entre eux).

En supposant qu’ils prennent QB et s’attaquent au cours des deux premiers tours du repêchage dans n’importe quel ordre, des receveurs larges intrigants de troisième tour pourraient-ils cibler ? – Marque

Selon le déroulement de l’agence libre, le receveur large serait mon choix avec sa sélection de troisième tour (choix n°68) si la Nouvelle-Angleterre passe QB puis OT pour commencer le repêchage. Dans cette gamme, une poignée de noms que j’aime au début du processus de repêchage sont Ja’Lynn Polk et Jalen McMillan de Washington, Roman Wilson du Michigan, Ladd McConkey de Géorgie, Malachi Corley de l’ouest du Kentucky et Ricky Pearsall de Floride.

@ WillyG12185844 Avec une année relativement basse pour Dugger, du moins en termes de couverture en tout cas. Quel marché voyez-vous pour lui, ici ou ailleurs ? Pensez-vous qu’ils devraient le laisser marcher, prolonger à nouveau Peppers et rouler avec quelques jeunes ?

L’agence libre de Kyle Dugger sera l’une des plus intéressantes à voir se dérouler. Comme vous l’avez mentionné, Willy, il a ses verrues dans la couverture, ce qui pourrait rendre les équipes hésitantes dans une ligue passe-heureuse. Il a également pris du recul en tant que Ballhawk cette année, même si jouer plus souvent dans la partie la plus profonde du terrain l’a éloigné du football.

Avec Jabrill Peppers sous contrat pour une autre saison – qu’ils devraient s’efforcer de prolonger quoi qu’il en soit – l’apport d’une sécurité gratuite plus traditionnelle peut constituer la meilleure combinaison. Dugger est toujours un bon joueur de football et pourrait être retenu, mais je n’irais pas trop loin si j’étais en Nouvelle-Angleterre.

Bien que ce soit cher (17 millions de dollars protégés), je surveillerais également le potentiel du label de franchise ici.

C'est tout pour le sac postal #PostPulpit de cette semaine. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez obtenir une réponse la semaine prochaine, soumettez-les sur Twitter en utilisant #PostPulpit.

