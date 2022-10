Patriots’ Kraft, des communiqués scolaires dénoncent l’antisémitisme

Le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, et d’autres membres du monde du sport condamnent les récents incidents de discours de haine envers les Juifs – pas seulement les commentaires antisémites du magnat de la musique anciennement connu sous le nom de Kanye West, mais aussi en dehors d’un match de football universitaire en Floride le Samedi soir.

Un jour après que la NBA et les Brooklyn Nets ont publié des déclarations désapprobatrices en réponse au soutien apparent de Kyrie Irving pour un film antisémite, d’autres dirigeants d’équipe et athlètes se prononcent contre la haine et l’intolérance, sur et en dehors du terrain.

À un moment donné lors du match de football entre la Floride et la Géorgie samedi soir, la phrase “Kanye a raison à propos des juifs” a été projetée à l’extérieur de l’une des zones d’en-but du stade TIAA Bank Field à Jacksonville, en Floride. C’était une référence aux récents commentaires antisémites que Ye a faits sur les réseaux sociaux et dans des interviews – commentaires qui lui ont fait perdre des partenariats avec Adidas et plusieurs autres sociétés.

L’Université de Floride et l’Université de Géorgie a publié une déclaration commune dimanche matin condamnant le discours de haine sur le stade et “les autres messages antisémites qui sont apparus à Jacksonville”. Les écoles ont également déclaré qu’elles « dénoncent ensemble ces actes et tous les actes d’antisémitisme et d’autres formes de haine et d’intolérance. Nous sommes fiers d’abriter des communautés juives fortes et prospères à l’UGA et à l’UF, et nous nous unissons contre la haine.

Le maire de Jacksonville, Lenny Curry dit sur les réseaux sociaux sa ville du nord-est de la Floride est « rendue meilleure en raison de sa diversité. Ceux qui répandent des messages de haine, de racisme et d’antisémitisme ne pourront pas changer le cœur de cette ville ni ses habitants. Je condamne ces lâches et leurs messages lâches.

Et Shad Khan, le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, qui jouent dans le stade TIAA Bank Field, dit sur les réseaux sociaux qu’il était “personnellement consterné” par la rhétorique, la qualifiant de “blessante et erronée”.

« Il faut que ça s’arrête. Je demande à chacun de se donner pour mission de mettre fin à l’ignorance et à la haine », a déclaré Khan. « Allons mieux.

L’année dernière, l’Anti-Defamation League a enregistré 2 717 incidents de harcèlement, de vandalisme ou de violence visant des Juifs – le total annuel le plus élevé depuis qu’elle a commencé à suivre ces incidents en 1979. Les récents incidents antisémites surviennent quatre ans après l’attaque la plus meurtrière contre des Juifs américains, lorsque 11 des gens ont été tués dans une synagogue à Pittsburgh, et quelques jours seulement avant les élections controversées de mi-mandat aux États-Unis

Une organisation à but non lucratif fondée par Kraft a franchi une étape supplémentaire en prévoyant de diffuser une publicité lors du match Patriots-New York Jets dimanche qui condamnait les discours de haine anti-juifs et encourageait les personnes non juives à dénoncer l’antisémitisme.

“Récemment, beaucoup d’entre vous ont pris la parole”, a déclaré la publicité de 30 secondes de la Fondation Kraft pour combattre l’antisémitisme. « Nous vous entendons aujourd’hui. Nous devons vous entendre demain. Il y a moins de 8 millions de juifs dans ce pays. Moins que ceux qui regardent cette annonce. Ils ont besoin que vous ajoutiez votre voix.

L’annonce, qui devait être diffusée pendant le premier quart du jeu, se termine par le hashtag : #StandUptoJewishHate.

“J’ai engagé d’énormes ressources dans cet effort et je promets d’en faire plus”, a déclaré Kraft dans un communiqué. « J’encourage les autres à se joindre à ces efforts. J’espère que cette publicité continuera d’améliorer la conversation nationale sur la nécessité de dénoncer la haine de toutes sortes, et en particulier de s’opposer à la haine juive.

Cette semaine également, le propriétaire des Nets, Joe Tsai, a déclaré qu’il était déçu par Irving, sept fois All-Star qui a semblé soutenir un film que Tsai a déclaré être “basé sur un livre plein de désinformation antisémite” lorsqu’il a posté un lien pour le film ” Des Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire » sur Twitter jeudi.

L’entraîneur des Nets, Steve Nash, a déclaré que l’organisation en avait “parlé à Kyrie”, mais n’a pas donné de détails. La NBA a également pris la parole samedi, affirmant que “les discours de haine de toute sorte sont inacceptables”.

“Nous pensons que nous avons tous un rôle à jouer pour garantir que de tels mots ou idées, y compris antisémites, soient contestés et réfutés et nous continuerons à travailler avec tous les membres de la communauté NBA pour nous assurer que chacun comprend l’impact de leurs mots et actions, », a déclaré la ligue.

Irving, cependant, a répondu lors d’une conférence de presse d’après-match samedi, affirmant croire en toutes les religions et affirmant qu’il n’était “pas une personne qui divise en matière de religion”. Il a ajouté qu’il ne “renoncerait pas à tout ce en quoi je crois”.

« Ai-je fait quelque chose d’illégal ? Ai-je blessé quelqu’un ? dit Irving. « Ai-je fait du mal à quelqu’un ? Est-ce que je sors et dis que je déteste un groupe spécifique de personnes ? »

L’équipe de football du Texas A&M a changé sa façon d’entrer sur le terrain samedi soir avant sa défaite 31-28 contre le n ° 15 du Mississippi. Après être sortis sur “Power” de Ye depuis 2012, les Aggies sont plutôt entrés dans un instrumental de “Bonfire” de Childish Gambino. Le directeur sportif de Texas A&M, Ross Bjork, a critiqué les commentaires de West plus tôt cette semaine.

Les retombées autour des commentaires de Ye incluent également Donda Sports, une agence de gestion de marque qu’il a fondée. Le plaqueur défensif des Rams de Los Angeles, Aaron Donald, et le swingman des Boston Celtics, Jaylen Brown, ont mis fin à leurs associations avec l’agence, Donald et sa femme, Erica, dénonçant les “manifestations de haine et d’antisémitisme” de Ye.

L’équipe de basket-ball de haut niveau de la Ye’s Donda Academy en Californie a également été touchée, le Los Angeles Times rapportant vendredi qu’il avait confirmé que quatre tournois majeurs avaient abandonné l’école.

___

L’écrivain de football AP Pro Mark Long, l’écrivain de basket-ball AP Pro Brian Mahoney et l’écrivain sportif AP Erica Hunzinger ont contribué à ce rapport.

___

Plus de sports AP : https://apnews.com/hub/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports

Dennis Waszak Jr., Associated Press