Patriots et Jerod Mayo « prêts à dépenser de l’argent » pour aider à la reconstruction

FOXBOROUGH, Massachusetts – Les New England Patriots sont prêts à soutenir le camion Brinks sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jerod Mayo dans l’espoir de redonner de l’importance à la franchise.

“Nous recrutons des talents à 1 000 pour cent”, a déclaré Mayo lundi avec une touche d’humour sur la radio sportive WEEI. “Nous disposons de beaucoup d’espace de capitalisation et de liquidités. Nous sommes prêts à dépenser de l’argent !”

Les Patriots disposent d’un plafond salarial prévu à 65 millions de dollars, selon le Roster Management System d’ESPN. C’est un total fluide qui le classe actuellement au quatrième rang de la NFL.

L’équipe vient de connaître une saison de 4-13, ce qui a conduit à une séparation avec l’entraîneur Bill Belichick après 24 saisons. Mayo a rapidement été choisi pour lui succéder, et le propriétaire Robert Kraft a déclaré la semaine dernière que le plan était de donner à Mayo et au personnel existant – dirigé par le directeur du personnel des joueurs Matt Groh et le directeur du dépistage Eliot Wolf – les moyens de reconstruire l’équipe.

Les dépenses ont été un sujet brûlant chez les Patriots ces dernières années, Kraft ayant déclaré précédemment qu’il n’avait pas fixé de limites à Belichick, qui avait le dernier mot sur toutes les décisions en matière de personnel et de budget.

Les Patriots se sont classés 30e sur 32 équipes de la NFL en termes de dépenses en espèces la saison dernière, soit 188 millions de dollars, selon Roster Management System, qui analyse chaque contrat de la NFL. Les Browns de Cleveland étaient n°1 avec 282 millions de dollars.

Les Patriots occupaient la troisième place en 2021, lorsqu’une frénésie alors record de libre arbitre sans restriction a entraîné des dépenses totalisant 222 millions de dollars. Mais ils étaient au 31e rang à deux reprises au cours de la dernière décennie – en 2020 et 2014.

Au cours des 10 dernières années, les Patriots se sont classés au dernier rang de la NFL pour leurs dépenses en espèces, soit 1,62 milliard de dollars, selon Roster Management System. Les Eagles de Philadelphie, avec 1,92 milliard de dollars, ont été en tête sur cette période.

Les remarques de Mayo dans l’interview radio de lundi préfigurent des décisions critiques en matière de personnel à venir pour les Patriots, avec le gardien de sécurité Kyle Dugger, le garde/plaqueur offensif Mike Onwenu, le passeur Josh Uche, l’ailier rapproché Hunter Henry et le receveur Kendrick Bourne parmi leurs meilleurs joueurs prévus pour un jeu libre sans restriction. agence.

Les Patriots possèdent également le troisième choix du repêchage de la NFL – leur plus haut choix au cours des 30 années de propriété de Kraft.

“Nous allons prendre le meilleur joueur disponible pour répondre aux plus grands besoins de l’équipe : ligne offensive, receveur, quart-arrière – choisissez votre [choice]”, a déclaré Mayo dans l’interview radiophonique.

Le repêchage reste l’élément vital de ce que Kraft considère comme le meilleur moyen de bâtir une équipe championne.

«En fin de compte, pour être bon dans cette ligue, il faut bien repêcher», a déclaré Kraft en mars dernier lors de l’assemblée annuelle de la NFL. “Parce qu’étant donné le plafond salarial et la valeur des personnes que vous recrutez, plutôt que de les embaucher comme agents libres, c’est de là que vient votre plus grand retour.

“Si vous regardez quand nous avons gagné le Super Bowl, nous semblions toujours avoir 12 ou 15 joueurs qui étaient vraiment des produits du repêchage. Lorsque vous les inscrivez sur leurs contrats de recrue, lorsque vous avez affaire au plafond salarial, cela vous permet d’être compétitif. mieux.”