Patriots de la Nouvelle-Angleterre @ Cardinals de l’Arizona: les rêves des séries éliminatoires sont en jeu alors que les deux se rencontrent lundi soir Football | Nouvelles de la NFL

Kyler Murray et les Cardinals de l’Arizona font face à une confrontation cruciale du lundi soir avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Kyler Murray et les Cardinals de l’Arizona sont en mode désespoir alors qu’ils divertissent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Monday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL.

Les Cardinals (4-8) sont parmi les plus grands sous-performants de la NFL cette saison et, avec cinq matchs à jouer, comptent trois victoires derrière les Giants de New York (7-5-1), qui occupent actuellement la septième et dernière place en séries éliminatoires de la NFC.

Étant donné qu’une seule équipe de la conférence a remporté moins de victoires – les Bears de Chicago (3-9) – un autre revers éliminera pratiquement l’Arizona de la compétition et placera l’entraîneur-chef de quatrième année Kliff Kingsbury fermement sur la sellette.

NFL en direct Vivre de

Cependant, la sécurité hors pair des Cardinals, Budda Baker, ne veut pas avoir à agiter le drapeau blanc avant que cela ne devienne nécessaire.

“En fin de compte, quand il est temps de travailler, nous travaillons”, a déclaré Baker, qui a un record d’équipe de 90 plaqués, aux journalistes avant le choc.

“Nous avons cinq autres opportunités. Nous devons saisir le meilleur de ces opportunités parce que [the NFL] signifie “pas pour longtemps”. Nous devons jouer un bon football.”

Les Cardinals sont dans le match contre la Nouvelle-Angleterre après leur semaine de congé. Cependant, ils ont perdu deux matchs consécutifs et six de leurs huit derniers, et ils auront besoin de leur quart-arrière vedette Murray pour se réchauffer s’ils veulent se précipiter tard pour les séries éliminatoires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Chargers de Los Angeles contre les Cardinals de l’Arizona de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Chargers de Los Angeles contre les Cardinals de l’Arizona de la semaine 12 de la saison NFL.

Le professionnel de quatrième année a passé moins de 200 verges lors de chacune de ses deux dernières apparitions – il a raté deux matchs de novembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers – et a une moyenne de 6,1 verges par tentative cette saison, la pire en carrière.

Il a également reçu des critiques élevées en carrière en raison de ses mauvaises performances après avoir reçu une prolongation de contrat de 230,5 millions de dollars sur cinq ans pendant l’intersaison.

“Vous comprenez la position dans laquelle vous vous trouvez, ce qui l’accompagne, ce à quoi vous devez faire face”, a déclaré Murray.

“Je ne suis pas vraiment nouveau dans ce domaine. C’est quelque chose auquel j’ai été confronté, pas toute ma vie mais pour la plupart. Cela ne m’affecte pas.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buffalo Bills contre les New England Patriots de la semaine 13 de la saison NFL Faits saillants des Buffalo Bills contre les New England Patriots de la semaine 13 de la saison NFL

Les Patriots (6-6) ont également perdu deux matchs de suite avant le match de lundi soir et connaissent leurs propres problèmes.

La Nouvelle-Angleterre est actuellement à l’extérieur du tableau des séries éliminatoires de l’AFC, mais une victoire sur les Cardinals les verra partager le même record que les Jets de New York (7-6) et les Chargers de Los Angeles (7-6), ces derniers occupant actuellement la septième tête de série finale de la conférence.

L’ambiance est certes tendue. Lors d’une défaite à domicile contre les Bills de Buffalo le 1er décembre, le quart-arrière Mac Jones s’est échauffé sur la ligne de touche à cause du manque de passes profondes appelées en attaque.

Le jeu de Jones n’a pas été aussi solide que sa campagne recrue 2021. Il a réussi 3 801 verges et 22 touchés la saison dernière; il a 1 963 verges et sept buts marqués en neuf matchs cette année, mais pense que les Patriots sont sur le point de se ressaisir.

“Nous devons juste éliminer ceux [bad plays] à ce stade”, a déclaré Jones. “Il y a quelques jeux dans chaque match – une poignée de jeux qui ne sont tout simplement pas très bons. Une fois que nous pouvons les réparer, tout s’en va.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La recrue des Patriots Marcus Jones a renvoyé un botté de dégagement des Jets pour un touché sauvage de 84 verges pour le gagner pour les hôtes avec cinq secondes à faire La recrue des Patriots Marcus Jones a renvoyé un botté de dégagement des Jets pour un touché sauvage de 84 verges pour le gagner pour les hôtes avec cinq secondes à faire

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, avait déclaré qu’il était trop difficile d’apporter des changements majeurs à l’attaque à ce stade de la saison.

Cela ne semble pas trop prometteur, étant donné que les Patriots occupent le 24e rang en attaque totale, avec une moyenne de 318,9 verges par match, et à égalité au 19e rang avec 20,8 points par match.

“Si nous pouvons simplement faire, de manière cohérente, ce que nous faisons, je pense que tout ira bien”, a déclaré Belichick, dont l’équipe a remporté sept des huit dernières rencontres avec les Cardinals. “Nous n’avons tout simplement pas été en mesure d’avoir assez de cohérence – et cela nous a fait mal.

“Ce n’est pas une chose. Une fois c’est une chose, la prochaine fois c’est autre chose. Nous devons juste jouer et entraîner de manière plus cohérente.”

Le receveur de la Nouvelle-Angleterre Jakobi Meyers (commotion cérébrale) a été exclu du match samedi, tout comme le demi de coin Jalen Mills (aine) et le plaqueur offensif Isaiah Wynn (pied).

Le porteur de ballon Damien Harris (cuisse) est incertain et les plaqués offensifs Trent Brown (maladie) et Yodny Cajuste (mollet, dos) sont discutables.

Pour l’Arizona, le demi de coin Byron Murphy (arrière), le receveur Rondale Moore (aine) et le garde Rashaad Coward (poitrine) rateront le match. L’ailier défensif Zach Allen (maladie) et le demi défensif Charles Washington (poitrine) sont discutables.

Regardez les New England Patriots @ Arizona Cardinals sur Monday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 le mardi matin.