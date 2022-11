Patriots de la Nouvelle-Angleterre 26-33 Vikings du Minnesota: Kirk Cousins ​​lance trois touchés alors que les Vikings laissent tard pour couler Pats à Thanksgiving | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Vikings du Minnesota de la semaine 12 de la saison NFL

Kirk Cousins ​​a lancé trois passes de touché, dont le score gagnant à Adam Thielen au quatrième quart, alors que les Vikings du Minnesota battaient les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 33-26 lors du dernier match de Thanksgiving Day aux États-Unis.

Histoire du jeu

Cousins ​​a complété 30 des 37 lancers pour 299 verges (plus une interception, avec le receveur superstar des Vikings (9-2) Justin Jefferson représentant 139 d’entre eux, y compris attraper l’un des coups du chapeau de Cousins ​​de passes TD pour couronner le lecteur d’ouverture du Jeu.

Avec sa 21e sortie de 100 verges en seulement 44 matchs en carrière. Jefferson a établi un nouveau record de la NFL pour le plus grand nombre de verges sur réception au cours des trois premières saisons d’un joueur, surpassant l’ancien receveur du Vikings Hall of Fame Randy Moss.

Patriots QB Mac Jones est allé 28 sur 39, passant pour un sommet en carrière de 382 verges et deux scores, mais les Patriots (6-5) se sont essoufflés dans la séquence. Leur quatrième quart comprenait deux bottés de dégagement à trois et trois, un revirement sur les essais à la ligne de 39 verges du Minnesota et un dernier entraînement désespéré qui n’a abouti à rien.

Dans un véritable va-et-vient pendant la majeure partie du match, Jones a trouvé l’ailier serré Hunter Henry pour une passe de touché de 37 verges pour commencer la seconde mi-temps – assurant brièvement aux Patriots une avance de 23-16 – mais Kene Nwangwu a répondu tout de suite avec un superbe retour de coup d’envoi de 97 verges pour le Minnesota pour égaliser à nouveau le match.

Jones a semblé frapper Henry pour un deuxième score à la fin du troisième quart, mais son attrapé tordu sur la ligne de but qui s’appelait initialement un touché sur le terrain a été inversé, il a jugé que le ballon avait vacillé alors qu’il s’assurait de l’attrapé, et New L’Angleterre a dû se contenter du quatrième panier du match de Nick Folk.

Le receveur large des Vikings du Minnesota Adam Thielen célèbre son touché au quatrième quart de leur victoire de Thanksgiving contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Cela s’avérerait décisif, car les Patriots se sont évanouis au quatrième quart, blanchis par la défense des Vikings, tandis que le score de Thielen avec neuf minutes et demie à jouer les a poussés devant pour de bon.

Il voit le Minnesota (9-2) retrouver le chemin de la victoire après n’avoir subi qu’une deuxième défaite de la saison – une raclée de 40-3 aux mains des Cowboys de Dallas – la semaine dernière, et cela a donné à leur entraîneur-chef recrue Kevin O’Connell une victoire sur Bill Belichick, le même homme qui l’a repêché comme quart-arrière remplaçant de Tom Brady avec les Patriots en 2008.

Leaders des statistiques

Patriotes

Passes : Mac Jones, 28/39, 382 verges, 2 touchés

Rushing: Saquon Barkley, sept courses, 36 verges

Réception : DeVante Parker, quatre attrapés, 80 verges

Nelson Agholor, six attrapés, 65 yards, 1 TD

Vikings

Dépassement : Kirk Cousins, 30/37, 299 yards, 3 TDs, 1 INT

Rushing: Dalvin Cook, 22 courses, 42 verges

Réception: Justin Jefferson, neuf attrapés, 139 yards, 1 TD

Adam Thielen, neuf attrapés, 61 yards, 1 TD

Et après?

L’action de la semaine de Thanksgiving se poursuit avec le triple en-tête habituel de l’action de la NFL dimanche soir, le coup d’envoi avec le Bengals de Cincinnati (6-4) se rendre au Titans du Tennessee (7-3) dans une répétition de l’affrontement des séries éliminatoires de la ronde divisionnaire de l’an dernier entre les deux, que les Bengals ont remporté 19-16 en route vers le Super Bowl – regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 18h.

Après cela, nous nous dirigeons vers le 49ers de San Francisco (6-4), qui mènent une séquence de trois victoires consécutives dans leur match à domicile contre les Saints de la Nouvelle-Orléans (4-7) – celui-ci au Levi’s Stadium débute à 21h25.

Et pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec Aaron Rodgers et les Emballeurs de Green Bay (4-7) désespérément désespérés d’une victoire pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires en vie alors qu’ils voyagent vers les meilleurs de la NFC Aigles de Philadelphie (9-1) – coup d’envoi à 1h20, tôt le lundi matin.

