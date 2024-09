Patriots contre Bengals – Semaine 1

Au cours de la semaine 1, Rhamondre Stevenson a un total de 51,5 yards au sol alors que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre affronteront les Bengals de Cincinnati à 13h00 HE dimanche. Ce match est-il suffisamment propice pour que le running back des Patriots dépasse ce total ? Nous décomposons les cotes et les chiffres ci-dessous. Combien de yards au sol Rhamondre Stevenson aura-t-il contre les Bengals ? Cotes de la Ligue nationale de football avec l’aimable autorisation de BetMGM. Cotes mises à jour dimanche à 11h10 HE. Pour une liste complète des cotes de paris sportifs, accédez à Centre de cotes et de scores de paris sportifs USA TODAY. Yards de course Prop : Plus de 51,5 (-115) L’an dernier, Stevenson avait effectué 156 tentatives pour 619 yards au sol (51,6 par match) et avait marqué quatre TD. Dans les airs, Stevenson avait attrapé 38 passes pour 238 yards (19,8 par match).

Il a enregistré 51,6 yards au sol par match l’année dernière, soit 0,1 de plus que le prop de dimanche.

En quatre matchs la saison dernière (33,3 %), Stevenson a gagné plus de 51,5 yards au sol.

Sa moyenne de 51,6 yards au sol la saison dernière était de 0,3 de plus que sa moyenne au-dessus/en-dessous. Tous les accessoires de Rhamondre Stevenson Yds en course au-dessus/en-dessous Paiement des yards de course Yds rec. au-dessus/en-dessous Yds rec. sur le paiement Cotes TD à tout moment 51,5 -115 14.5 -115 +220

