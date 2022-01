Patriotic Millionaires soutient les principaux défis contre les démocrates de la Chambre Cuellar, Bourdeaux

Les Patriotic Millionaires soutiennent que Cisneros et Bourdeaux ont fait obstacle à l’agenda de Biden, qui s’est bloqué après que le Congrès a approuvé son projet de loi bipartisan sur les infrastructures en novembre. Le groupe cite, sur son site Internet , les inquiétudes de Cuellar sur la façon dont un projet de loi de dépenses démocrate affecterait l’industrie pétrolière et gazière. Le groupe critique également Bourdeaux sur les questions fiscales.

Cuellar, dont le domicile et le bureau au Texas ont récemment été perquisitionnés par le FBI, a déclaré il a l’intention de se présenter aux élections. Cuellar a nié tout acte répréhensible. ABC Nouvelles signalé que le membre du Congrès est pris dans une enquête fédérale, affirmant que des assignations à comparaître ont été délivrées pour des dossiers liés à Cuellar et à sa femme.

Les Patriotic Millionaires, un groupe dont les membres ont des revenus annuels de plus d’un million de dollars ou des actifs de plus de 5 millions de dollars, approuvent la progressiste Jessica Cisneros plutôt que le représentant Henry Cuellar, D-Texas. Il approuve également la représentante Lucy McBath, D-Ga., sur la représentante Carolyn Bourdeaux, D-Ga., Dans un face-à-face résultant du redécoupage.

Pendant des années, les Patriotic Millionaires ont plaidé pour une augmentation des impôts des Américains les plus riches. Son conseil consultatif est composé de l’ancien dirigeant de BlackRock, Morris Pearl, qui est président du groupe; Abigail et Tim Disney, petits-enfants du co-fondateur de Disney Roy O. Disney ; et George Zimmer, ancien PDG de The Men’s Wearhouse.

C’est la première fois que le groupe s’implique dans une campagne primaire.

Dans des entretiens avec CNBC, Pearl et la présidente du groupe, Erica Payne, ont déclaré que leurs approbations signifient, en partie, que les membres contribueront aux campagnes des candidats qu’ils soutiennent lors des primaires. Ils ont également laissé entendre qu’il pourrait y avoir plus de mentions dans d’autres concours primaires dans les mois à venir.

Abigail Disney a déjà fait un don à la campagne de réélection de McBath, selon les archives du Center for Responsive Politics non partisan.

« Les habitants du 7e district de Géorgie méritent un représentant qui se battra chaque jour à Washington pour leur meilleur intérêt, et je sais que le représentant McBath est plus que prêt à relever ce défi », a déclaré Abigail Disney dans un communiqué fourni à CNBC. « Je suis fier d’offrir mon soutien sans réserve et celui des millionnaires patriotiques à elle et à sa campagne. »