Patrik Schick marque un but merveilleux depuis la ligne médiane et bat le record de l’UEFA Euro

Patrik Schick a marqué deux fois, y compris un effort époustouflant près de la ligne médiane alors que la République tchèque a battu l’Écosse 2-0 à Hampden lundi lors de son match d’ouverture du Groupe D à l’Euro 2020.

Schick a marqué son deuxième but près de la ligne médiane pour donner à la République tchèque une victoire 2-0 sur l’Écosse au Championnat d’Europe.

L’Ecosse a perdu le ballon dans sa moitié de terrain et le ballon est tombé sur l’attaquant du Bayern Leverkusen. Il a repéré le gardien adverse David Marshall hors de sa ligne et a lancé un tir de curling qui a rebondi dans le but à la 52e minute.

L’UEFA affirme que c’était la plus longue distance pour un but dans le tournoi à 49,7 mètres. Le précédent record de 38,6 mètres provenait du milieu de terrain allemand Torsten Frings à l’Euro 2004.

En fait, Schick, qui a remporté la star du match, est le premier joueur tchèque à marquer deux fois dans un match de tournoi majeur depuis Tomas Rosicky lors de la Coupe du monde 2006.

Un ancien joueur de l’équipe nationale tchèque, Tomas Sivok, a déclaré à un diffuseur de match après le match : « Nous nous sommes demandé ici dans le studio ce qu’il faisait ? Mais ensuite nous avons vu le gardien… C’était un but absolument fantastique de Patrik Schick ! »

Coéquipier de Schick sur le terrain, Tomas Soucek est persuadé que la République tchèque a déjà le but du tournoi.

« Il est clair que nous avons déjà l’objectif du tournoi. Pas besoin d’essayer de le battre », a-t-il déclaré après le match.

Schick a mené les Tchèques devant avant la pause, puis a doublé l’avance à la 52e minute avec une frappe incroyable juste à l’intérieur de la moitié de terrain écossaise, condamnant les hôtes à la défaite lors de leur premier match lors d’une finale majeure en 23 ans.

Le résultat laisse les Tchèques à trois points, à égalité en tête du groupe D avec l’Angleterre, qui a battu la Croatie 1-0 dimanche, tandis que l’Écosse sera déjà nerveuse à propos de ses perspectives avant son prochain match contre l’Angleterre vendredi lorsque les Tchèques face à la Croatie.

