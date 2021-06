Patrik Schick de la République tchèque rappelle aux Pays-Bas ce qui leur manque après avoir été éliminé de l’Euro 2020

BUDAPEST, Hongrie – Alors que Patrik Schick s’éloignait pour célébrer le but qui a scellé la victoire 2-0 de la République tchèque contre les Pays-Bas et une date de quart de finale de l’Euro 2020 avec le Danemark, l’entraîneur néerlandais Frank de Boer a jeté un regard mélancolique sur la ligne de touche – si seule son équipe avait un attaquant aussi fiable que l’attaquant du Bayer Leverkusen.

De Boer a réussi à rendre les Pays-Bas à nouveau pertinents en les guidant hors de la phase de groupes de l’Euro 2020 lors du premier tournoi majeur du pays depuis que l’équipe de Louis van Gaal a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2014, mais cette humiliante défaite à Budapest était une réalité. vérifier le Oranje.

Traverser sans doute le groupe le plus facile du tournoi en remportant les trois matchs contre l’Ukraine, l’Autriche et la Macédoine du Nord a peut-être donné une fausse impression de la distance parcourue par les Néerlandais sous De Boer. Oui, ils ont de jeunes talents brillants avec Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Donyell Malen – qui ont tous fait leurs débuts en tournoi dans cette compétition. Denzel Dumfries, à 25 ans, est un autre qui s’attendra à être présent au Qatar 2022 et à l’Euro 2024 en Allemagne. Mais à moins que les Néerlandais ne puissent dénicher un attaquant comme Schick, qui a porté son total de l’Euro 2020 à quatre buts en quatre matchs avec son but à la 80e minute dans la Puskas Arena, ils ne seront pas un concurrent sérieux en 2022 ou 2024.

Euro 2020 : Actualités et fonctionnalités | Fixtures et support | Classement | Escouades | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

Ils ont également des problèmes de but, où Maarten Stekelenburg, 38 ans, a depuis longtemps dépassé son meilleur niveau, mais Jasper Cillessen de Valence – exclu de cette compétition en raison d’un test COVID-19 positif – et Tim Krul de Norwich City seront à donner au moins à De Boer un gardien de haut niveau jouant régulièrement au football en équipe première dans les mois et les années à venir.

Cependant, il n’y a pas de buteur de classe mondiale disponible pour De Boer, et cela nuit aux Néerlandais. S’ils avaient pu faire appel à l’un de leurs grands d’antan – Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, Patrick Kluivert et bien d’autres – les Pays-Bas auraient remporté confortablement cette huitième de finale.

Malen a raté sa meilleure occasion à la 52e minute lorsque, après avoir été libéré par un coup de Memphis Depay, il a percé la défense tchèque et s’est retrouvé en tête-à-tête avec le gardien Tomas Vaclik. C’était le genre de chance que ses illustres prédécesseurs auraient enterré, mais Malen a retardé son tir et il a suffi à Vaclik de bloquer son effort avant d’étouffer le suivi de Depay.

Patrik Schick et la République tchèque ont eu raison des Pays-Bas en huitièmes de finale de l’Euro 2020. Getty

Les moments clés tournent aux gros matchs, et l’échec de Malen s’est avéré extrêmement coûteux moins d’une minute plus tard lorsque De Ligt a été expulsé après que VAR a informé l’arbitre Sergei Karasev que le défenseur de la Juventus avait manipulé le ballon en tant que dernier défenseur sous la pression de Schick. Schick a eu la chance de ne pas accorder de coup franc pour avoir commis une première faute sur De Ligt, mais sa persévérance a valu le coup franc et a également contraint les Néerlandais à jouer pendant plus d’une demi-heure sans leur meilleur défenseur.

C’était un autre élément de sa performance impressionnante. Schick marque des buts, mais il fait également pression sur les défenseurs et fait bouger les choses. Aucun des attaquants néerlandais n’a montré une capacité à faire de même.

L’absence de De Ligt de la défense était évidente à la 68e minute lorsque le Néerlandais n’a pas réussi à gérer un coup franc d’Antonin Barak et a laissé Tomas Kalas pour marquer une tête au deuxième poteau et le diriger vers Tomas Holes, qui s’est dirigé vers l’autre poteau pour mettre les Tchèques en tête.

2 Liés

À partir de ce moment-là, les Néerlandais ont joué comme s’ils couraient dans des sables mouvants. Les Tchèques semblaient plus en forme, plus puissants et plus déterminés. Si la perte de De Ligt n’a pas aidé les Néerlandais, ce n’était pas la seule raison de la manière dont ils se sont estompés dans des températures étouffantes dans la capitale hongroise. Leur chute a été causée par leurs propres lacunes et leur incapacité à tirer parti des premières chances.

Mais quand ils réfléchiront à ce tournoi, les Néerlandais sauront qu’ils y sont allés sans leur meilleur gardien – Cillessen – et leur leader défensif en Virgil van Dijk. Avec ces deux-là de retour pour la campagne de qualification pour la Coupe du monde, les Pays-Bas s’attendront à être en tête d’un groupe dans lequel la Turquie et la Norvège sont les seuls obstacles potentiels, même sans attaquant.

Si Depay s’installe à Barcelone après son déménagement estival de Lyon, l’ancien attaquant de Manchester United pourrait devenir une option offensive dans un rôle central, mais De Boer voudra et aura toujours besoin d’un joueur comme Schick. Il est la principale raison pour laquelle la République tchèque va croire qu’elle peut aller à Bakou et au-delà la semaine prochaine. S’il continue à marquer, les Tchèques seront les favoris pour battre le Danemark et se qualifier pour les demi-finales.

C’est à quel point un attaquant de qualité peut être important.