Patrik Schick Brace aide la République tchèque à battre l’Écosse 2-0

Le retour tant attendu de l’Écosse dans un tournoi international majeur a été gâché par la finition impeccable de Patrik Schick alors que la République tchèque a gagné 2-0 à Hampden lundi pour se hisser en tête du groupe D de l’Euro 2020.

La tête de Schick juste avant la mi-temps a ouvert le score, mais c’est sa superbe frappe juste à l’intérieur de la mi-temps écossaise après la pause qui restera dans les mémoires comme l’un des plus grands buts de tous les temps en Championnat d’Europe.

UEFA EURO 2020 : COUVERTURE COMPLÈTE | Tableau des points | Horaire | Résultats

Après 23 ans d’attente pour se qualifier pour un tournoi majeur, les espoirs de l’Ecosse de marquer plus d’histoire en sortant du groupe pour la première fois semblent désormais minces.

Les hommes de Steve Clarke affronteront l’Angleterre vendredi prochain à Wembley avant d’accueillir la Croatie, finaliste de la Coupe du monde, à Hampden le 22 juin.

Jouant devant des fans à Hampden pour la première fois depuis novembre 2019 avec 12 000 spectateurs, l’Écosse a pris un départ nerveux.

David Marshall était le héros des victoires aux tirs au but contre Israël et la Serbie pour se qualifier et était nécessaire dès le début pour renverser le puissant effort de Schick au premier poteau.

Les hôtes manquaient désespérément les courses d’entraînement et l’équilibre sur le ballon normalement fournis par Kieran Tierney sur le côté gauche d’un arrière trois.

Clarke a opté pour un 3-5-2 pour faire place à deux des meilleurs arrières gauches de Premier League dans la même équipe.

Sans le défenseur d’Arsenal, Andy Robertson de Liverpool était la plus grande menace de son équipe avec une série de courses déchaînées.

Son centre a été détourné de peu par Lyndon Dykes au premier poteau avant que le capitaine écossais ne se voit refuser un moment inoubliable par Tomas Vaclik.

Robertson a fait irruption sur la passe de Ryan Christie mais son tir qui se dirigeait vers la lucarne a été renversé par le gardien de Séville.

Un jeu prudent de peu d’occasions a éclaté après que le saut imposant de Schick ait mis les visiteurs en tête trois minutes avant la mi-temps.

L’Ecosse a été lente à réagir après avoir initialement dégagé un corner et l’attaquant du Bayer Leverkusen a grimpé le plus haut pour ramener le centre de Vladimir Coufal à la maison.

Marshall a été appelé à l’action pour effectuer deux arrêts rapides de Schick et Vladimir Darida dans un début de deuxième mi-temps explosif.

Mais deux fois, l’Écosse était à quelques centimètres du nivellement lorsque l’effort de trempage de Jack Hendry est revenu de la barre transversale avant que Vaclik ne récupère un dégagement de Tomas Kalas.

Cependant, l’équipe locale a été abasourdie par un moment d’éclat de Schick à la 52e minute lorsqu’il a repéré Marshall hors de sa ligne à mi-chemin et s’est plié dans un tir incroyable juste à l’intérieur de la moitié écossaise.

Les chances ont continué d’aller et de venir pour l’Écosse alors que le tir de Stuart Armstrong a été dévié sur le toit du filet et que la jambe tendue de Vaclik a empêché Dykes à bout portant.

Mais c’est Schick qui a eu la meilleure occasion de terminer un triplé mémorable lorsqu’il a tiré trop près de Marshall.

Battre d’anciens rivaux anglais ferait plus que réparer la déception de l’armée tartan, mais l’Écosse a maintenant une montagne à gravir si elle veut empêcher que son aventure tant attendue ne se termine de manière familière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici