Patrik Laine et David Reinbacher des Canadiens blessés lors d’une défaite 2-1 contre les Leafs

Aucune mise à jour sur l’état de Laine après qu’il ait été aidé hors de la glace et qu’il n’ait pas pu mettre de poids sur sa jambe gauche à la suite d’un coup au genou de Cédric Paré. Photo par Evan Buhler / La Presse Canadienne

Contenu de l’article Il faut vraiment se demander si les Canadiens ont la poisse en matière de blessures. Peut-être devraient-ils remplacer le logo de parrainage de RBC sur leurs pulls rouges par une carte Medicare. Seulement quatre secondes après le début du match préparatoire de samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, le défenseur des Canadiens David Reinbacher a été durement mis en échec contre la bande devant le banc de Montréal par Marshall Rifai des Maple Leafs. Reinbacher est tombé maladroitement et peu de temps après, il a boitillé hors de la glace et s’est dirigé vers les vestiaires, aidé par le personnel médical de l’équipe.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Là avec toi alors. Ici avec toi maintenant. En tant qu’élément essentiel de la communauté depuis plus de 245 ans, The Gazette continue de fournir des informations et une couverture fiables en anglais sur des questions importantes. Abonnez-vous maintenant pour recevoir : Accès en ligne illimité à notre journalisme primé, y compris des chroniques stimulantes d’Allison Hanes, Josh Freed et Bill Brownstein.

Possibilité de dialoguer avec notre communauté de commentaires et d’apprendre des autres lecteurs dans un forum modéré.

Accès en ligne illimité à la Montreal Gazette et au National Post, y compris le New York Times Crossword, et à 14 autres sites d’information avec un seul compte

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Montreal Gazette ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à visualiser sur n’importe quel appareil, où vous pouvez partager et commenter. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Là avec toi alors. Ici avec toi maintenant. En tant qu’élément essentiel de la communauté depuis plus de 245 ans, The Gazette continue de fournir des informations et une couverture fiables en anglais sur des questions importantes. Abonnez-vous maintenant pour recevoir : Accès en ligne illimité à notre journalisme primé, y compris des chroniques stimulantes d’Allison Hanes, Josh Freed et Bill Brownstein.

Possibilité de dialoguer avec notre communauté de commentaires et d’apprendre des autres lecteurs dans un forum modéré.

Accès en ligne illimité à la Montreal Gazette et au National Post, y compris le New York Times Crossword, et à 14 autres sites d’information avec un seul compte

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Montreal Gazette ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à visualiser sur n’importe quel appareil, où vous pouvez partager et commenter. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Là avec toi alors. Ici avec toi maintenant. En tant qu’élément essentiel de la communauté depuis plus de 245 ans, The Gazette continue de fournir des informations et une couverture fiables en anglais sur des questions importantes. Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Connectez-vous ou créez un compte ou

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Les choses allaient empirer moins de quatre minutes plus tard lorsque les Canadiens étaient en avantage numérique et que l’attaquant Patrik Laine a eu une collision au genou avec Cédric Paré des Maple Leafs à la ligne bleue et s’est effondré sur la glace. Laine a dû être aidé hors de la glace par le personnel médical et n’a pas pu mettre de poids sur sa jambe gauche. Le Paré, 25 ans, qui n’a jamais disputé un match de saison régulière dans la LNH et qui a passé la saison dernière avec les Eagles du Colorado dans la AHL, n’a pas été pénalisé pour ce coup sûr. Laine, visiblement bouleversé, a enlevé son casque et l’a jeté tout en étant aidé vers les vestiaires. Les rediffusions vidéo du coup au genou n’avaient pas l’air bonnes et ce ne serait pas un choc si Laine souffrait d’une grave blessure au genou. Les Canadiens ont annoncé après la première période que Reinbacher et Laine ne reviendraient pas au match. Reinbacher n’a eu que 13 secondes de temps de glace, tandis que Laine a joué 2:22.

En route vers la Coupe La source des fans des Canadiens de Montréal pour du contenu, des informations et des analyses exclusives sur les Canadiens. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Road to the Cup sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Les Canadiens ont fini par perdre le match 2-1. Nicholas Robertson a marqué les deux buts pour les Leafs, tandis que Kirby Dach a répliqué pour les Canadiens. Les Leafs ont habillé ce qui était essentiellement une formation de ligue mineure sans les joueurs vedettes Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et Morgan Rielly. Les Canadiens n’avaient pas de mise à jour sur les blessures de Reinbacher et Laine après le match. L’équipe a un jour de congé le dimanche, il n’y aura donc probablement pas de mises à jour avant lundi. L’entraîneur-chef Martin St. Louis a déclaré après le match qu’il pensait que Paré aurait dû être pénalisé pour la mise en échec de Laine.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article La saison dernière, les Canadiens ont perdu l’attaquant Kirby Dach lors du deuxième match de la saison régulière lorsqu’il a subi une blessure au genou qui a mis fin à la saison et a nécessité une intervention chirurgicale. Cela s’est produit après que les Canadiens aient perdu un record de la LNH de 720 matchs avec blessure au cours de la saison 2021-2022, puis ont battu ce record en 2022-23 en perdant 751 matchs avec blessure. «Je ne sais pas si c’est un mauvais sort», a déclaré St. Louis lorsqu’on l’a interrogé sur la longue série de problèmes de blessures des Canadiens. «Je pense que nous avons eu cette mentalité de… Je l’ai déjà dit, la ligue s’en fiche. Cela continue. Donc pour nous, nous devons continuer. C’est ce qu’on va faire et on verra si c’est du court terme, du long terme (avec Laine), on ne sait pas. Il va être évalué et nous continuerons. Patrik Laine jette son gant et son casque de frustration alors qu’il retourne au vestiaire du Tricolore après une grave collision genou contre genou avec un joueur des Leafs. pic.twitter.com/mtEcosFdFx – /r/Habs (@HabsOnReddit) 28 septembre 2024

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Le capitaine Nick Suzuki a déclaré : « Nous ne sommes absolument pas déçus » en ce qui concerne les blessures. « C’est un jeu malheureux », a ajouté Suzuki. « Cette entrée (de zone) arrive souvent. Je pensais que le gars s’était plutôt bien précipité là-bas et l’avait fait bander. Ça craint pour Patty et ça craint pour nous. Les Canadiens ont acquis Laine des Blue Jackets de Columbus le 19 août, ainsi qu’un choix de deuxième ronde au repêchage 2026 de la LNH, en échange du défenseur Jordan Harris. Avant l’échange, Laine n’avait pas joué un seul match depuis le 14 décembre dernier. lorsqu’il a subi une fracture de la clavicule gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Laine a ensuite rejoint le programme d’aide aux joueurs de la LNH/AJLNH en janvier alors qu’il souffrait de problèmes de santé mentale. Les Canadiens comptent sur Laine – qui a marqué un sommet en carrière de 44 buts avec les Jets de Winnipeg en 2017-2018 – pour aider une attaque qui s’est classée 26e dans la LNH la saison dernière. Peu de temps après la reprise du jeu suite à la mise en échec de Laine, Arber Xhekaj des Canadiens a sauté sur Paré et a frappé l’attaquant des Leafs. Xhekaj a écopé d’une pénalité de deux minutes pour incitation, d’une pénalité majeure de cinq minutes pour bagarre, d’une inconduite de 10 minutes et d’une inconduite dans le match. Cela a laissé les Canadiens avec seulement quatre défenseurs pour le reste du match : Mike Matheson, David Savard, Lane Hutson et Logan Mailloux.

Publicité 7 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article

Publicité 8 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Après que Xhekaj ait été pénalisé, les Leafs ont obtenu un but en avantage numérique de Robertson pour prendre une avance de 1-0 au premier entracte. Robertson a marqué de nouveau à 3 :26 de la troisième période avant que Dach n’inscrive les Canadiens au pointage à 18 :16, le gardien étant retiré pour un attaquant supplémentaire. St. Louis a déclaré qu’il comprenait la réaction de Xhekaj à l’attaque contre Laine. Matheson a déclaré que Xhekaj « essayait juste de défendre son joueur » et a ajouté « Je le respecte vraiment pour cela ». Moins de huit minutes après le début de la deuxième période, Juraj Slafkovsky des Canadiens a laissé tomber les gants et s’est battu contre Rifai, qui a infligé le coup sûr à Reinbacher en première période. Les Canadiens ont sélectionné Reinbacher au premier tour (cinquième au total) du repêchage 2023 de la LNH.

Publicité 9 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « C’est très, très malheureux », a déclaré Matheson à propos de la blessure de Laine. « C’est la dernière chose que vous voulez dans un match préparatoire, c’est un gars qui tend le genou, qui se met à genoux contre un gars. Je suis tout à fait pour ne pas jouer au hockey brillant là-bas. Il faut jouer dur et se préparer pour la saison, mais c’est vraiment dommage. Matheson a terminé le match avec un temps de glace de 27:08, un sommet d’équipe, tandis que Hutson a enregistré 25:16, Savard 24:12 et Mailloux 21:22. St. Louis a utilisé l’attaquant Lucas Condotta comme défenseur pendant quelques quarts de travail. L’ancien défenseur des Canadiens PK Subban a regardé le match depuis les tribunes. S’il avait apporté ses patins, les Canadiens auraient pu l’utiliser sur la glace.

Publicité 10 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Matheson a été impressionné par la façon dont les jeunes Hutson et Mailloux ont géré le temps de glace supplémentaire. « Je pensais qu’ils avaient bien fait », a déclaré Matheson. «Ils sont restés en eux-mêmes et ne se sont pas trop étendus. Il faut changer un peu votre jeu, alors j’ai pensé qu’ils avaient fait du bon travail. Gérez simplement vos quarts de travail, ne restez pas coincé trop longtemps et choisissez un peu plus vos places. Je pensais que tout le monde avait plutôt bien réagi. Il sera maintenant intéressant de voir comment les Canadiens réagiront si la blessure de Laine se prolonge. « C’est vraiment frustrant, mais ce sont les cartes qu’on distribue », a déclaré Matheson. « Cela ne sert à rien de s’apitoyer sur son sort ou quoi que ce soit du genre. Espérez simplement que ce n’est rien de grave et continuez à travailler. Il reste aux Canadiens deux matchs préparatoires, tous deux contre les Sénateurs d’Ottawa. Ils joueront mardi soir au Centre Bell et samedi prochain à Ottawa. Les Canadiens ouvriront la saison régulière le mercredi suivant au Centre Bell contre les Maple Leafs. [email protected] x.com/StuCowan1 Recommandé par l’éditorial Sac postal des Canadiens : Les Canadiens devraient être patients avec leurs jeunes espoirs What the Puck : le défenseur recrue du Tricolore Lane Hutson crée le buzz Stu Cowan: Jake Evans des Canadiens aura du mal à conserver son emploi Stu Cowan : Michael Pezzetta des Canadiens apprécie son rôle de quatrième trio

Contenu de l’article