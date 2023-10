COLUMBUS, Ohio — Le souvenir persistant de la victoire 3-1 des Blue Jackets contre Calgary vendredi s’est produit à moins de 10 secondes de la fin, alors que le résultat ne faisait plus de doute.

Le défenseur de Calgary Rasmus Andersson a quitté ses patins pour porter un coup de coude à la tête de l’attaquant des Blue Jackets Patrik Laine une demi-seconde après que Laine ait décoché un tir depuis la ligne bleue. Laine tomba face contre terre sur la glace alors que l’enfer se déchaînait.

Le défenseur des Blue Jackets Erik Gudbranson a sauté sur Andersson par derrière et l’a ensanglanté, juste au moment où les autres Blue Jackets et Flames sur la glace attrapaient leurs partenaires de danse pour voir où cela pourrait les mener. Il y a vingt ans, cela aurait été une mêlée.

«Je vois un coup à la tête et (Andersson) lever les pieds», a déclaré l’entraîneur des Blue Jackets Pascal Vincent. « J’ai vu la rediffusion. C’est illégal à mon avis. Nous allons donc laisser la LNH s’en occuper. »

Andersson a reçu une pénalité majeure de cinq minutes pour avoir donné un coup de coude au dernier buzzer, et il pourrait y avoir d’autres retombées de la part de la LNH samedi, sous la forme d’une amende ou d’une suspension.

Mais la punition immédiate a été imposée par Gudbranson, l’ancien coéquipier d’Andersson avec Calgary.

« Nous sommes une meute ici et nous nous protégeons les uns les autres », a déclaré Vincent. «Le coup était sur Patty, mais il aurait pu être sur n’importe qui. C’est ainsi que nous allons réagir. Voilà à quoi ressemble une équipe.

Andersson rattrape Laine avec un coup sûr dans les dernières secondes du match. pic.twitter.com/VvpTXylYYU – Sportsnet (@Sportsnet) 21 octobre 2023

Laine est resté face contre terre sur la glace pendant quelques secondes après le coup, puis s’est dirigé vers le vestiaire par ses propres moyens, jetant son casque dans le tunnel devant lui.

Les Blue Jackets se sont envolés après le match pour le Minnesota pour un match de samedi contre le Wild, mais aucune mise à jour immédiate n’était disponible sur Laine. On ne sait pas s’il pourra voyager avec le club.

Ce fut une fin explosive à une bonne soirée pour les Blue Jackets, qui ont passé les premiers jours de la saison dans un tourbillon chaotique, s’adaptant à un nouvel entraîneur, un nouveau système, plusieurs nouveaux visages dans l’alignement et des trios en constante évolution. paires.

Il y a eu d’autres mouvements vendredi également.

Le défenseur Zach Werenski, qui a été blessé lors du premier match, a été activé à partir de la réserve des blessés, forçant un changement d’alignement que les Blue Jackets ont longtemps tenté d’éviter. L’ailier Liam Foudy, le choix de première ronde du club en 2018 (n°18), a été placé en dérogation et sera envoyé à l’AHL Cleveland s’il obtient son accord samedi.

De plus, le gardien Elvis Merzlikins, qui a perdu une victoire de 5-2 contre les Rangers de New York samedi dernier en raison de la grippe, devait également débuter. Mais en fin d’après-midi, il se sentait de nouveau mal à l’aise, ce qui signifiait que Spencer Martin prenait les filets. Martin a stoppé 36 des 37 tirs, n’accordant qu’un but en échappée en infériorité numérique à 10:37 du troisième.

Les Jackets ont inscrit deux buts sur leur quatrième trio (Sean Kuraly a porté le score à 1-0 en deuxième et Justin Danforth a porté le score à 2-0 en troisième) et l’ont couronné avec un but dans un filet vide de Werenski avec 2:24 à jouer.

Il y a encore beaucoup de choses à nettoyer et un long chemin à parcourir avant que les Blue Jackets semblent complètement familiers avec le nouveau système prôné par Vincent. Mais il y a eu des progrès certains dans tous les domaines vendredi.

« Nous avons eu notre bataille et notre compétition, comme nous l’avons fait cette semaine », a déclaré Kuraly. « Nos systèmes fonctionnent beaucoup mieux lorsque nous gagnons la rondelle, comme n’importe quel système. »

Les Blue Jackets ont connu deux journées d’entraînement difficiles après une défaite décousue de 4-0 contre Detroit lundi, mettant l’accent sur les combats en tête-à-tête et les exercices de patinage intenses, le type que l’on voit généralement au début du camp d’entraînement, pas une semaine après le début du camp d’entraînement. saison régulière.

Vincent a pu voir immédiatement les fruits du travail.

«Je veux qu’ils se sentent bien», a déclaré Vincent. « Je connais ces gars, n’est-ce pas ? Je sais qu’ils veulent bien. Je sais qu’ils veulent bien faire. Parfois, vous poussez votre équipe, mais vous la poussez d’une manière dont vous savez qu’elle réagira parce que vous connaissez ces joueurs.

« Ils n’étaient pas contents d’eux-mêmes lors du dernier match. Ce soir, ils ont bien répondu. Nous avons une bonne chambre.

Premier exemple : À 9:04 de la première période, le centre des Blue Jackets Cole Sillinger est entré en collision avec le centre des Flames Nazem Kadri avant que les deux joueurs ne lâchent leurs gants. Sillinger, lors de son premier combat dans la LNH, a plus que tenu bon contre Kadri, un client coriace.

« Ce sont des moments clés », a déclaré Vincent. «Nous voyons le Cole Sillinger que nous avons vu (sa recrue) l’année dernière. Il est impliqué et il est physiquement impliqué.

Kuraly, quant à lui, a ancré une quatrième ligne au nouveau look, avec Jack Roslovic à sa droite et Danforth à sa gauche. Ce n’est certainement pas un quatrième trio typique, et cela n’a pas non plus joué comme tel.

Les Jackets ont pris les devants 1-0 à 6:29 de la seconde lorsque Kuraly a marqué son premier de la saison. Il a été éjecté de la zone défensive par une passe nette de Danforth, propulsant Kuraly en duel avec Roslovic. Alors qu’ils approchaient des cercles, Kuraly a lâché un coup de poignet qui a dépassé Jacob Markstrom.

Danforth a porté le score à 2-0 au milieu du troisième lorsque Roslovic a fait sortir la rondelle sous la ligne de but et a envoyé une passe astucieuse à travers l’embouchure du filet, où Danforth attendait le tap-in.

«Je crois fermement à l’observation et à l’évaluation des pratiques», a déclaré Vincent. « Ces trois gars ont travaillé très dur ces deux derniers jours. Des entraînements difficiles, oui, mais ils se sont surpassés. Nous avions de bons espoirs qu’ils cliqueraient.

« Il y a une combinaison de différentes compétences. Ils ont joué dur ce soir. À la fin (du match), je n’avais pas peur de les mettre sur la glace lorsque (Markstrom) était absent (pour un patineur supplémentaire) parce qu’ils le méritaient.

(Photo d’Erik Gudbranson affrontant Rasmus Andersson après que le défenseur des Flames ait frappé Patrik Laine, sur la glace : Ben Jackson / NHLI via Getty Images)