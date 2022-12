Patrick Xavier Clark arrêté pour meurtre dans une fusillade mortelle au décollage

Un mois après la mort tragique de Takeoff, la police a finalement arrêté un homme du nom de Patrick Xavier Clark pour le meurtre de la bien-aimée migos rappeur.

Selon ABC 13, la police de Houston a annoncé vendredi lors d’une conférence de presse avoir arrêté Patrick Xavier Clark pour meurtre. Il est le deuxième homme arrêté en lien avec la fusillade du 1er novembre dans un bowling de Houston.

«Nous nous sommes tenus ici il y a un mois et avons promis que nous ferions arrêter la ou les personnes responsables du meurtre de Takeoff. a déclaré le chef de la police de Houston, Troy Finney. « Hier soir, nous avons arrêté Patrick Xavier Clark.

Les procureurs ont demandé une caution de 1 million de dollars, affirmant que Clark n’est pas seulement une menace pour la «sécurité publique», mais également un risque de fuite. Des documents révèlent que Clark a obtenu un passeport accéléré et prévoit de s’échapper au sud de la frontière. La police a également récupéré des billets d’avion pour le Mexique et une grosse somme d’argent lors de son arrestation.

“Sur la base de préoccupations de sécurité publique parce que l’accusé a tiré avec une arme à feu sur une foule de personnes et a frappé le plaignant au dos et à la tête, causant sa mort”, ont déclaré les procureurs. a écrit. “En outre, une faible caution est déraisonnable et insuffisante pour garantir la comparution de l’accusé devant le tribunal sur la base de ses efforts réussis pour obtenir un passeport accéléré peu de temps après le meurtre et un itinéraire de voyage imminent vers le Mexique.”

Takeoff était un passant innocent non armé qui est mort sur les lieux. Selon l’autopsie, le lauréat d’un Grammy a été blessé par balle à la tête, au torse et au bras. Les deux autres victimes par balle présentaient des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

“Je peux vous dire que Takeoff n’était pas impliqué dans le jeu de dés. Il n’a pas été impliqué dans la dispute qui s’est produite à l’extérieur. Il n’était pas armé », a déclaré le sergent de la division des homicides du HPD. Michael Burrow a confirmé.

Les autorités ont affirmé qu’il avait fallu plus de temps que d’habitude pour faire avancer l’affaire car tout le monde avait fui les lieux de la fusillade. Plus de 30 personnes, dont Takeoff et Quavo, auraient assisté à une soirée privée au 810 Billiards & Bowling. Lorsque des balles ont commencé à voler après une dispute lors d’un “jeu de dés lucratif”, les témoins se sont dispersés.

«Nous avons dû passer au crible tout cela et utiliser des preuves physiques, et utiliser la reconstruction de tir, et confirmer une grande partie de nos preuves balistiques. Quelles armes étaient impliquées ? Et grâce à cela, nous avons pu déduire que Patrick Clark est le tireur légal dans l’affaire. C’est pourquoi il est accusé de meurtre », a poursuivi Burrow.

La police a déjà arrêté un autre homme en lien avec la fusillade

Le 22 novembre, le PD de Houston a arrêté Cameron Joshua pour deux chefs de crime en possession d’une arme. La police affirme que le jeune homme de 22 ans n’était pas directement lié à la fusillade mortelle. Quelques heures plus tard, ils ont arrêté Clark pour avoir tiré mortellement sur Takeoff, dont le vrai nom est Kirshnik Khari Bell.

La police a précédemment partagé qu’au moins deux personnes avaient déchargé leurs armes à feu, mais l’avocat de Joshua a déclaré qu’il n’était pas responsable de la mort de Takeoff. Les procureurs ont inculpé Joshua sur la base d’une vidéo de surveillance et d’un témoin oculaire montrant qu’il avait une arme à feu lors de la fête.

“Cameron Joshua n’a pas tourné Takeoff. Il veut sortir. Il veut laver son nom », a déclaré l’avocat Christopher Downey. “Je n’ai rien vu suggérant que Cameron Joshua ait quoi que ce soit à voir avec la fusillade, qu’il ait déchargé l’arme à feu qui a causé sa mort, ou qu’il ait même été impliqué.”

Le chef Finney a déclaré qu’il avait d’abord partagé la nouvelle de l’arrestation de Clark avec la mère de Takeoff. Alors que la plupart des familles s’unissent pour les vacances. Les proches de Takeoff sont encore sous le choc de son décès soudain. Mardi, YRN Lingo a écrit que c’était “super dur sans” son frère.