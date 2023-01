Patrick Vieira sur l’amélioration des résultats de Crystal Palace : Je dois être plus clair sur ce que je veux avant le test de Newcastle | Nouvelles du football

Patrick Vieira navigue jusqu’à présent dans l’une des périodes les plus difficiles de son mandat à Crystal Palace – du moins en termes de résultats.

Son équipe n’a remporté qu’une seule de ses six dernières sorties en championnat, une course qui remonte à avant la pause de la Coupe du monde, bien que cela comprenne des défaites contre Chelsea et Tottenham.

Matchs contre Newcastle – en direct Sports du ciel le football du samedi soir à partir de 17 heures – Liverpool, Manchester City et Arsenal sont à l’horizon, ainsi qu’un derby contre Brighton de haut vol dans deux semaines. Comme toujours avec la Premier League, il n’y a pas de calendrier facile.

Cependant, Crystal Palace est rarement intimidé par une occasion. Un match nul bien mérité contre Manchester United mercredi – scellé par un superbe coup franc de Michael Olise – a valu aux Eagles leurs premiers points de l’année civile.

“Ce match était vraiment important juste pour retrouver un peu de confiance parce que parfois, nous avons joué du bon football mais nous n’avons pas obtenu ce que nous méritions et ce que nous voulions”, a déclaré Vieira dans une interview exclusive avec Sports du ciel avant la visite du week-end des Magpies.

“Je ne dirai pas que nous méritions de gagner [against Man Utd], mais nous avons bien travaillé, travaillé dur et nous avons mérité ce point. J’étais donc vraiment content parce que ce match avait l’air d’être gagné et nous en avions besoin pour notre tête et notre confiance.”

Mis à part une défaite terne 3-0 contre Fulham le lendemain de Noël, Crystal Palace a toujours produit des niveaux de performance relativement élevés. Leur jeune équipe dynamique est gênante pour la plupart des équipes – comme Man Utd l’a découvert – mais le manque de buts a été leur talon d’Achille et un facteur clé de leur récent manque de points.

Cela étant dit, la question évidente est de savoir comment Vieira injecte-t-il des buts dans son équipe ?

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a expliqué : “Nous et moi devons insister sur la façon dont nous voulons jouer le jeu. Je dois être plus clair avec les joueurs sur ce que je veux et ce que j’attends d’eux.

“Vous regardez le match contre United où je pense que nous avons réussi à gagner beaucoup de deuxièmes ballons, mais la façon dont nous les avons utilisés n’était pas assez bonne. Parfois, nous sommes dans une très bonne période du jeu où nous avons un situation et nous prenons les mauvaises décisions.

“Nous devons donc être plus impitoyables devant le but. Nous devons changer notre état d’esprit et c’est un processus qui prend du temps pour arriver là où nous voulons être. Les difficultés dans le jeu sont que parfois, vous faites deux pas en avant, puis un pas en arrière, puis vous pouvez faire trois pas en avant.

“Mais nous avons un bon groupe de joueurs. Nous avons le talent, je dirais, et nous avons juste besoin de croire, de continuer à bien travailler et d’essayer de marquer les buts qui nous permettent de gagner ces matchs.

“Pendant la saison, et c’était la même chose l’année dernière, nous avons eu de très bonnes périodes et des périodes difficiles. Mais quelque chose que j’aime vraiment dans ce club de football, c’est dans les hauts ou les bas, il y a cette cohérence dans la gestion des émotions.

“Il y a une solidarité qui nous permet de traverser ces périodes difficiles car il est important de comprendre qui nous sommes en tant que club de football.

“Oui, l’année dernière, nous avons eu une bonne saison, mais la Premier League est vraiment compétitive. Vous regardez les équipes autour de nous et regardez les équipes qu’elles ont, l’argent qu’elles dépensent et bien sûr cela rend les choses plus difficiles.

Patrick Vieira sur le coup franc de Michael Olise contre Man Utd… “Quand vous regardez à quel point il a travaillé dur pendant le match et avoir ce genre de calme pour prendre cette décision, cela fait partie de qui il est en tant que joueur. “Il y a un courage, il y a une forte personnalité et puis il y a le grand talent du football que nous voyons tous les jours.”

“Mais nous avons de jeunes joueurs qui ont besoin de temps pour continuer à se développer et c’est pourquoi il est important pour nous de gérer les attentes. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être ambitieux, mais il est important de gérer les attentes.”

Il est facile de voir ce que Vieira veut dire. Crystal Palace est loin d’être le club le plus riche de la Premier League, mais s’est régulièrement construit au cours de ses neuf saisons consécutives dans l’élite anglaise.

Jeter de l’argent sur une équipe n’est pas toujours synonyme de succès, mais cultiver la bonne équipe et le bon environnement peut le faire. C’est la direction positive dans laquelle Crystal Palace se dirige, mais ils restent naturellement durables dans le processus.

“Au cours des deux dernières années, ce club a grandi”, a déclaré Vieira. “En regardant la nouvelle académie, l’infrastructure dont nous disposons pour que les joueurs puissent bien travailler et en regardant les jeunes joueurs que nous amenons dans notre club de football.

“Crystal Palace vise à être durable en tant que club. Nous grandissons mais dépensons ce que nous pouvons et le message est clair depuis mon arrivée sur ce que ce club peut accomplir.

“Mais encore une fois, cela ne nous a pas empêchés et ne devrait pas nous empêcher d’être ambitieux en dehors du terrain, de continuer à grandir en tant que club et sur le terrain, car nous pouvons toujours amener ces jeunes joueurs talentueux qui peuvent aider l’équipe et le club. passer au niveau supérieur.”

L’un des objectifs de Vieira à son arrivée à l’été 2021 était de faire baisser l’âge de l’équipe du Palais tout en jouant à un football offensif passionnant. Bien que cela se soit certainement produit, ce sont en fait certains de la soi-disant «vieille garde» qui ont le plus prospéré sous Vieira.

L’homme vedette Wilfried Zaha a connu sa meilleure campagne pour les buts en Premier League (14) sous Vieira la saison dernière et en a déjà marqué six cette campagne grâce en grande partie à un départ stellaire.

Expliquant comment Zaha a ajouté plus de buts à son jeu, Vieira a déclaré : “C’est à propos de la façon dont l’équipe joue. Tout le monde connaît son talent et il est capable de marquer des buts.

“Mais pour lui permettre de marquer plus de buts, c’est à ce moment-là que nous devons créer plus d’occasions, nous devons avoir plus de possession de balle, nous devons avoir plus de joueurs autour de lui, plus de joueurs à l’intérieur de la surface pour qu’il soit le joueur que je Je crois fermement qu’il peut l’être. Je pense que lorsque nous améliorons cette équipe, cela lui permet de marquer ces buts.

“Mais merci à lui parce qu’il a baissé la tête et qu’il travaille dur chaque jour parce qu’il veut se mettre au défi et marquer plus de buts, il veut s’améliorer.

“Puis crédit aux joueurs autour de lui aussi parce que nous avons besoin de la Jordanie [Ayew] de l’autre côté pour donner cet équilibre. Nous avons besoin de Jeff Schlupp de ce côté pour suivre les joueurs quand Wilfried ne le fait pas. Cette partie de l’équipe travaille et organise ce qui est la force et la faiblesse de l’autre et essaie d’avoir ce genre de performance cohérente.”

Bien qu’Ayew ne soit peut-être pas un buteur aussi prolifique pour Crystal Palace, beaucoup ont remarqué le travail souvent non crédité qu’il accomplit lors de matchs qui permettent à ses coéquipiers de s’épanouir.

Image:

Jordan Ayew est “dix sur dix” pour aider ses coéquipiers, déclare Patrick Vieira





Vieira a ajouté: “Jordan a les qualités que tout manager aimera. C’est un joueur d’équipe, il se sacrifiera pour le bien de l’équipe et c’est pourquoi il a beaucoup de respect de la part de chaque joueur ici parce que nous ne faisons pas un jugement uniquement sur les objectifs.

“Il s’agit de suivre les joueurs quand vous le devez, d’aider vos coéquipiers quand vous devez le faire et Jordan est 10/10 à cela.”

Bien sûr, Zaha est l’une des réussites de l’académie de Crystal Palace. Ils ont l’habitude d’utiliser le système de jeunesse à bon escient, ouvrant récemment des camps d’académie de pointe en face de leur terrain d’entraînement de Beckenham. Il reste essentiel dans la promotion du foyer de talents du football dans le sud de Londres.

Beaucoup de ces joueurs s’entraînent souvent avec l’équipe première et font partie des équipes les jours de match. Des joueurs comme John-Kymani Gordon et Malcolm Ebowei ont récemment été prêtés pour acquérir plus d’expérience.

“Ce qui influence vraiment la décision, c’est l’ADN du club de football. Crystal Palace a toujours eu l’habitude d’amener de jeunes joueurs talentueux dans la première équipe”, a déclaré Vieira, qui a commencé sa propre carrière d’entraîneur à l’académie de Manchester City.

“Nous avons de jeunes talents et il est important pour nous de travailler avec eux et de trouver ce qui peut être la prochaine étape. Quelques joueurs ont été prêtés parce que nous pensons qu’ils ont besoin de tests en équipe première, de football en équipe première, de jouer chaque semaine, de se sentir un peu de pression du résultat et certains d’entre eux qui ont besoin d’intensifier et de s’entraîner tous les jours avec l’équipe première.

“David [Ozoh] et Jack [Wells-Morrison] sont avec nous depuis quelques semaines et ils resteront avec nous parce qu’ils ont besoin de ce genre d’exposition.”

Patrick Vieira sur le prospect de l’académie David Ozoh… “C’est un très jeune talent. Il a les qualités physiques requises pour jouer en Premier League. “Il est vraiment bon techniquement, il peut jouer dans un espace très restreint, mais il peut s’ouvrir si le jeu est nécessaire. “Ce dont il a besoin, c’est de passer du temps avec les joueurs de l’équipe première et de comprendre comment vous devez vous conduire au quotidien, ce qu’il peut retirer de Luka [Milivojevic] et Cheick Doucoure, pour avoir une vue d’ensemble de ce qu’est la Premier League. “C’est important pour moi et le club de créer cette voie pour grandir, mais pour jouer à des jeux en même temps.”

Les jeunes auront à nouveau un avant-goût d’une première journée d’équipe samedi alors que Crystal Palace affrontera Newcastle, troisième, à Selhust Park, en direct sur Sports du ciel à partir de 17h. Ils n’ont plus gagné de match à domicile depuis fin octobre.

Les équipes ont déjà disputé deux matchs nuls 0-0 cette saison – à la fois à St James ‘Park en Premier League et en Coupe Carabao, Newcastle remportant la coupe aux tirs au but.

“Ce que nous avons appris, c’est que c’est une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité pendant 95 minutes”, a déclaré Vieira.

“Nous ne pouvons pas les laisser dicter ce tempo. Nous devrons concourir au même niveau et puis quand nous aurons le ballon, il s’agira de savoir comment nous pouvons nous imposer et leur rendre la tâche difficile.

“Ce sera un match intense pour les deux équipes parce que nous voulons rebondir et commencer à gagner des matchs à domicile. Je pense que les fans et les joueurs le méritent, alors nous serons prêts à relever le défi.”