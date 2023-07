Patrick Vieira nommé entraîneur à Strasbourg pour trois ans

Le club français de Strasbourg a nommé Patrick Vieira comme nouveau manager pour un contrat de trois ans, a annoncé dimanche le club de Ligue 1.

L’ancien international français Vieira a entraîné l’équipe de Premier League Crystal Palace de 2021 à cette année.

Le joueur de 47 ans a guidé Palace vers une 12e place et une demi-finale de la FA Cup lors de sa première saison en charge, mais a été limogé à la mi-mars après une défaite 1-0 à Brighton & Hove Albion qui a laissé le club du sud de Londres trois. points au-dessus de la zone de relégation.

« L’arrivée de Patrick devrait nous permettre de progresser encore et de faire un pas en avant », a déclaré le président de Strasbourg, Marc Keller. « Il correspond au profil que nous recherchions : un manager avec une expérience internationale, et qui a aussi une bonne connaissance de la Ligue 1 et de ses jeunes joueurs. »

Vieira a remporté la Coupe du monde 1998 et le Championnat d’Europe 2000 en tant que joueur avec la France. Il a remporté plus de 100 sélections pour son pays, marquant six buts.

Au niveau des clubs, il a aidé Arsenal à remporter trois titres de Premier League et a remporté la Serie A à quatre reprises – avec l’AC Milan en 1995-96 et avec l’Inter Milan lors de trois saisons consécutives de 2006-07.

Le Français a commencé sa carrière d’entraîneur avec son ancienne équipe des moins de 23 ans de Manchester City de 2013 à 2015, avant de prendre la relève au New York City FC, suivi d’un passage de 2 ans et demi au club de Ligue 1 de Nice.

« Je suis particulièrement heureux de rejoindre le Racing », a déclaré Vieira sur le site Internet du club. « Je connais l’histoire et l’identité de ce club, la ferveur qu’il suscite, l’importance qu’il a pour sa région, qui est un lieu de football et de passion.

« Aujourd’hui, un nouveau cycle commence pour le Racing et c’est excitant en tant qu’entraîneur de pouvoir construire quelque chose en s’appuyant sur les valeurs qui ont fait la force du club. »

Strasbourg a terminé 15e de la saison de championnat 2022-23.