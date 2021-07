Patrick Vieira : le nouveau patron de Crystal Palace tente de mettre en œuvre un nouveau style, déclare Martin Kelly | Actualités footballistiques

Le nouveau manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, utilise des séances d’entraînement doubles pour accélérer le processus de mise en œuvre d’un style de jeu différent au club, a révélé le défenseur Martin Kelly.

L’ancien capitaine d’Arsenal cherche à rendre les Eagles plus basés sur la possession, contrairement à l’approche pragmatique de son prédécesseur Roy Hodgson, qui a démissionné après quatre ans à la barre en mai.

Vieira a eu une impression positive sur l’équipe au cours de ses premières semaines en charge et a fait sa quatrième signature mercredi lorsque l’arrière central Joachim Andersen a rejoint Lyon pour un contrat de cinq ans pour un montant non divulgué.

















L’ancien attaquant de Crystal Palace, Clinton Morrison, déclare que la nomination de Patrick Vieira correspond au projet de son ancien club



Kelly a déclaré: « La pré-saison a été vraiment bonne. Cela a été un coup de pouce pour tout le monde, comme les jeunes qui sont venus s’entraîner avec nous, donc ça a été un bon moment.

« C’était bien d’aller à St George’s et d’utiliser leurs installations et d’être ensemble pendant près d’une semaine, avec tout le nouveau personnel. Nous avons beaucoup travaillé avec le gaffer sur ses tactiques.

« Parfois, nous avons fait des journées doubles, matin et après-midi, pour essayer de nous aider à nous habituer au style de jeu que nous demandons. »

L’ajout d’Andersen couplé au transfert de son collègue défenseur du ballon Marc Guehi de Chelsea plus tôt ce mois-ci sont des signes évidents de la direction que Vieira souhaite prendre.

Au cours des trois matches amicaux de Palace jusqu’à présent, une tentative claire de garder le ballon davantage et de s’éloigner du football de contre-attaque a été évidente malgré le fait que Hodgson ait produit une cohérence impressionnante au SE25 pour prolonger le séjour du club dans l’élite à neuf saisons consécutives.

L’arrière central Kelly a ajouté: « Nous sommes en Premier League, c’est la ligue la plus difficile au monde, nous le savons. Nous avons eu beaucoup de changements cet été, il s’agit donc de travailler dur en dehors du terrain et à huis clos que nous devons faire.

« Nous devons être solidaires les uns des autres et nous en tenir au plan de match, alors j’espère que nous donnerons aux fans ce qu’ils voulaient à Selhurst depuis quelques années, ce qui doit être diverti car ils le méritent. »

















Patrick Vieira fait face à un projet de reconstruction au Crystal Palace qui fait de sa nomination un gros pari, selon Danny Mills



Hodgson était l’un des nombreux départs notables cet été avec neuf joueurs de l’équipe première et l’arrière gauche Patrick Van Aanholt le dernier à avoir trouvé un nouveau club mercredi lorsqu’il a rejoint Galatasaray.

Un certain degré de patience sera nécessaire avec le premier rôle de manager de Vieira en Angleterre après des passages à New York et Nice et une série de matches d’ouverture difficiles.

« Je pense que la plupart des gens comprendront que nous avons changé de manager, ce qui entraîne un changement de formation, de style de jeu et de joueurs dans un nouveau rôle », a déclaré Kelly.

« Nous avons des joueurs que nous avons achetés au championnat qui arrivent en Premier League, c’est donc un test différent en soi.

« Mais nous devons faire confiance à ce que nous faisons, continuer à travailler aussi dur que nous le sommes et comprendre que c’est un processus d’apprentissage que nous traversons, mais que nous faisons tous ensemble, donc nous sommes tous à bord et nous apprécierons il. »