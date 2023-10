Quand on a une carrière d’acteur aussi vaste et variée que Patrick Stewart‘s, vous avez droit à un petit moment ou deux pour dire “Eh bien, ce n’était pas super, était-ce?” Mais c’est surprenant de le voir réfléchir si durement sur ce qui, pour des légions de personnes, restera une partie du travail déterminant : comme le capitaine Picard à propos de Star Trek : la nouvelle génération.

Star Trek : La scène supprimée de la saison 3 de Picard plonge dans le passé de Worf

“J’étais très mal à l’aise avec la qualité de mon travail lors de la première saison”, a récemment déclaré Stewart dans une interview avec BBC Radio 4. Premier rangdiscutant de sa décision de revoir sa performance en tant que capitaine du Entreprise-D en écrivant ses nouveaux mémoires, Faire en sorte. «C’était trop scénique, trop théâtral, trop grand… Je ne souriais presque jamais, ni ne disais rien de gentiment, ce qui est bien sûr devenu plus tard une pierre angulaire absolue de la nature de Picard. Plus tard, je pourrais me détendre.

C’est certainement quelque chose que vous pouvez constater par vous-même dans sa performance au début TNG. Ces deux premières saisons ne sont peut-être pas les morceaux préférés de quiconque. Star Trek, mais même dans les moments forts du personnage, vous pouvez toujours voir une sorte de réserve guinchée dans le Picard de Stewart. Même si le personnage conserverait toujours ce genre de stoïcisme, plus TNG va, vous pouvez également sentir le confort de Stewart dans le rôle, assouplir le personnage – quelqu’un toujours sérieux, mais aussi de plus en plus quelqu’un qui pourrait apprendre à encaisser les coups ou à rire de lui-même. Sans que ce côté de Picard soit davantage mis en avant, vous ne ferez pas vraiment briller ces performances dramatiques marquantes aussi bien qu’elles le font dans des choses comme “La lumière intérieure» ou « Le meilleur des deux mondes » ou «Chaîne de commande», ou toute autre performance emblématique de Stewart.

Stewart attribue cet adoucissement à son TNG collègues – avec qui il n’avait pas toujours d’excellentes relations au cours de ces premières saisons. L’acteur continue en racontant une histoire tristement célèbre de la production au début de la série, où Stewart a rassemblé le reste des acteurs et les a fustigés pour avoir plaisanté sur le plateau.

“Peux tu croire ça? Un acteur parlant ainsi à ses amis ? Alors c’est qui je était“, a poursuivi Stewart, avant d’afficher un sourire effronté. “À la fin de la saison deux, j’étais devenu connu pour m’amuser sur le plateau.”

Et Dieu merci, il l’a fait – Picard serait-il aussi emblématique et mémorable qu’il l’est sans ces moments de plaisir?

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.