Patrick Stewart espère que Star Trek : Picard obtiendra un film

Star Trek : Picard s’est terminée plus tôt cette année, et bien que la série ça pourrait parfois être compliqué, diriger l’homme Patrick Stewart ça a toujours fonctionné. Alors que l’avenir de Jean-Luc et des autres La prochaine génération les membres de la distribution sont toujours en l’air après la fin de la série de trois saisonsStewart se souvient maintenant de la naissance de la série et de ce qui l’a ramené en premier lieu.

« J’ai vu Jonathan Frakes donner un Noogie à Patrick Stewart »

Retour sur la série, écrit par Stewart dans un extrait de ses prochains mémoires dans Le magazine Timeil révèle qu’il n’était pas intéressé à faire un La prochaine génération suite au début, même s’il a accepté en 2018 de rencontrer Star Trek Les chefs de télévision Alex Kurtzman et Akiva Goldsman. Ce qu’il avait initialement prévu comme un refus « poli » de leur proposition a piqué son intérêt quand ils, avec Star Trek la romancière Kirsten Beyer et Le plus proche le co-créateur James Duff – a commencé à l’interroger sur l’état émotionnel de Picard aprèsStar Trek : Némésis. « Avait-il pris sa retraite ? Stewart a rappelé. « Avait-il encore son château en France ? Avait-il une femme ou une compagne ? […] Il était un homme plus âgé maintenant – est-ce que le vieillissement le changeait, comme peut-être moi-même ?

Le mémo de 10 pages qui a suivi a fait participer Stewart, tout comme le romancier. Michel Chabon (écrivain de Les étonnantes aventures de Kavalier & Clay, qu’il « aimait »). Mais il avait ses propres règles sur ce qu’il adviendrait de Star Trek : Picard. Til La prochaine génération l’équipage pourrait revenir en tant qu’invités, mais cela « ne serait pas basé sur des retrouvailles » ; Picard lui-même ne serait plus dans Starfleet et ne porterait « aucune sorte d’uniforme ou de badge » ; et la série elle-même ne durerait que trois saisons spécifiquement.

Le retour de Stewart sur Picard est éclairant alors qu’il réfléchit à la façon dont il a abordé le rôle du personnage à un âge plus avancé, notamment en ce qui concerne sa voix. Dans le même temps, il admet que les producteurs l’ont « épuisé » par des règles sur lesquelles il était auparavant ferme : la série est finalement devenue un La prochaine génération réunion tout au long de son passage à l’antenne. Mais à ce stade, il était plus ouvert à l’idée et aimait travailler avec ses vieux amis – et en tant que producteur exécutif de la saison trois, il a pu contribuer à dicter la manière dont les retrouvailles pourraient avoir lieu.

« J’ai dit [showrunner] Terry Matalas… jeNous les réintroduisons », a poursuivi Stewart. Il voulait s’assurer que chacun des retours La prochaine génération les personnages « sont entrés en scène parce que [they] avait une contribution spécifique à apporter et ce n’était pas seulement une façade sentimentale. Si Jean-Luc avait tant changé au fil des années, les autres membres de l’équipage de l’Enterprise aussi avaient sûrement changé. Les écrivains, bénis-les, ont pris cela à cœur.

Revenir dans le Star Trek le changement des choses était une telle joie pour Stewart qu’il « pousse doucement » Paramount à obtenir un Picard film décollé du sol. « Pas un La prochaine génération film», a-t-il précisé. « Cela signifierait une expansion et un approfondissement de l’univers tel que nous l’avons vu dans Star Trek : Picard. J’en ai discuté avec Jonathan, Brent et LeVar, et ils sont tous d’accord. Jonathan est mon premier choix pour le réaliser.

Au moment de la rédaction de cet article, Paramount n’a fourni aucun commentaire sur les affirmations de Stewart. En attendant, vous pouvez regarder Star Trek : Picard trois saisons sur Paramount+. Les mémoires de Stewart, Faire en sorte qu’il en soit ainsi, sort le 3 octobre.

