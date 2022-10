Patrick Stack a apporté de l’humour au film lourd de Rambo en tant que lieutenant Clinton Morgen – Kelowna Capital News

Hope accueille des gens du monde entier lorsque les célébrations du 40e anniversaire de Rambo: First Blood ont lieu pendant le week-end de l’Action de grâces au Canada. L’une des personnes qui viennent en ville est Patrick Stack, qui a joué un petit mais mémorable rôle dans le film légendaire.

Découvrez trois autres histoires dans la section spéciale Rambo de Hope Standard, que vous pouvez trouver aux pages B1 à 8 de l’édition électronique du 30 septembre 2022.

————————————-

Rambo: First Blood était un film sérieux avec des couteaux et des fusils et un vétéran du Vietnam déclenché en fuite par la loi.

Insérée dans ce drame et cette tension se trouve une scène humoristique mettant en vedette Patrick Stack. Dans son rôle de lieutenant Clinton Morgen, Stack dirige un groupe de gardes nationaux dans les bois à la poursuite de Rambo. Bien qu’ils soient plus nombreux que lui, les hommes de Morgen savent qu’ils sont dépassés. Lorsqu’ils le coincent à l’entrée d’un puits minier, deux de ses hommes refusent l’ordre de Morgen d’emménager.

“Rambo ! Voici le lieutenant Clinton Morgen, chef de la Garde nationale. Je te donne juste trois secondes zéro pour sortir !” crie-t-il, avant de demander à l’un de ses hommes où se trouve le lance-roquettes. L’un des hommes de Morgen attrape le lance-roquettes et frappe directement l’entrée du puits de mine.

Quelques instants plus tard, en supposant que Rambo est mort (spoiler, il ne l’est pas), ils posent pour une photo de fête.

La performance de Stack à travers toute la scène est parfaite. Il est hilarant inconscient / trop confiant et l’effet s’apparente à une souris disant à un tigre qu’il vient le chercher.

“C’était l’intention du réalisateur, Ted Kotcheff, d’apporter un petit soulagement comique pour laisser un peu l’air sortir du pneu”, a déclaré Stack. “C’était le tout premier rôle que j’ai joué dans un film où je ne disais pas ‘Bonjour’ ou ne ramassais pas le sac de quelqu’un en arrière-plan, et il semble que ce soit un moment du film dont les gens ont tendance à se souvenir. J’ai beaucoup de kilométrage sur ce qui est ostensiblement une assez petite partie.

“Quarante ans plus tard et nous en sommes là, parlant toujours du lieutenant Clinton Morgen.”

Stack n’a jamais été dans Hope pour le tournage de First Blood. Sa scène a été tournée à Vancouver, donc quand il viendra en ville pour la célébration du 40e anniversaire, ce sera sa première visite.

“Je suis très excité d’être invité, mais ma première réaction a été, ‘Attendez une minute. Vous ne pouviez pas avoir quelqu’un d’autre ?’ » Stack a ri. “Mais je suis honoré que quelqu’un ait pensé à moi, et ça va être très amusant.”

Stack admet qu’il est partial, mais il pense que First Blood était le meilleur des cinq films de Rambo sortis entre 1982 et 2019.

“Dans First Blood, le seul personnage à mourir était Galt (joué par Jack Starret), le flic qui est tombé de l’hélicoptère, et c’était presque accidentel”, a noté Stack. « Rapidement, le nombre de corps a augmenté de manière significative avec le reste des films Rambo. First Blood s’appuyait principalement sur l’histoire plutôt que sur le chaos que vous voyez avec la plupart des films d’action, et c’est ce qui l’a fait ressortir.

Cela et les performances des acteurs principaux Sylvester Stallone (Rambo) et du bon ami de Stack, Brian Dennehy (Sheriff Will Teasle), décédé l’année dernière. C’est Dennehy qui a obtenu à Stack son rôle dans le film.

“Il y avait certains rôles pour lesquels il était fait et celui-ci en était un”, a déclaré Stack. «Il pouvait jouer lourd. Il pouvait jouer menaçant. Il pouvait jouer “Tu ferais mieux de ne pas croiser ce gars” mieux que quiconque. La chimie entre ces deux gars (Dennehy et Stallone), avec le scénario et la direction de Ted Kotcheff, a vraiment fait le film.

Stack souhaite que Dennehy ait pu le rejoindre dans Hope.

“Brian était un très bon ami pour moi pendant toutes les années où je l’ai connu et il nous manque beaucoup, et je pense qu’il aurait pensé que cette célébration du 40e anniversaire était sacrément cool.”

@ProgressSports

eric.welsh@theprogress.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunityHopeFilms