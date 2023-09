Patrick Schweitzer a été nommé nouveau PDG de Red Production Company, le producteur britannique à l’origine de succès tels que C’est un peché, Des années et des années et la prochaine série fantastique adaptée par Neil Gaiman Les garçons Anansi.

La société mère de Red, Studiocanal, a dévoilé la nouvelle lundi, la PDG de Studiocanal, Anna Marsh, qualifiant Schweitzer d’« un atout incroyable pour Red ». Il a déjà un extraordinaire portefeuille de fictions à son actif et une capacité innée à créer des programmes adaptés à tous les types de public… Les relations de Patrick avec les écrivains, les acteurs talentueux, les diffuseurs et les membres de son équipe sont sans égal. Nous sommes ravis de savoir que Red est entre d’excellentes mains.

Au cours de ses 30 années de carrière à la télévision, Schweitzer a travaillé sur des séries dramatiques haut de gamme telles que la grâce, Rachat et Chapelle Blanche pour ITV, le hit de Sky Gangs de Londres et Sauve-moiet des émissions de la BBC telles que SSGB, L’intercepteur et Docteur Who. Il a participé au lancement de nombreuses séries télévisées de retour, notamment Effrayants, L’heure, Blackpool et Appelez la sage-femme. Avant de rejoindre Red, Schweitzer a passé cinq ans chez la maison de production britannique Tall Story Pictures (Bancroft, La Baie).

« Après cinq années merveilleuses chez Tall Story et ITV, je ne pourrais être plus excité de rejoindre Red pour son prochain chapitre », a déclaré Schweitzer dans un communiqué. «Je m’efforce de collaborer avec les meilleurs écrivains talentueux de partout au pays pour produire un contenu de qualité. Rejoindre cette société très réputée et travailler avec Studiocanal, dont le catalogue emblématique continue de résonner à travers le monde, est tout à fait passionnant… L’objectif est pour nous de continuer à créer à la fois du divertissement grand public et des drames plus audacieux axés sur les personnages, pour célébrer des histoires qui encouragent nouvelle réflexion sur l’écriture familière et nourrissante qui offre un aperçu plus profond de notre condition humaine.

Aux côtés de Garçons Anansiune coproduction avec Endor Productions, qui mettra en vedette Whoopi Goldberg, CCH Pounder, Delroy Lindo, Malachi Kirby et Fiona Shaw et qui devrait être diffusée sur Amazon Prime Video l’année prochaine, les productions récentes de Red incluent Sheridan Smith en vedette Non-retour pour ITV et Harlan Coben Reste proche pour Netflix.