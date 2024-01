Patrick Roy remporte clairement la première conférence de presse des Islanders

LNH

Gagner la conférence de presse ne compte pour rien.

Mais la première conférence de presse de Patrick Roy à titre d’entraîneur-chef des Islanders a été une victoire éclatante.

Le gardien de but du Temple de la renommée, qui a été entraîneur pour la dernière fois dans la LNH en 2016, a parlé de tout ce que cela signifie pour lui d’entraîner les Islanders, citant les équipes de Dynasty qui ont remporté les quatre championnats de la franchise.

« Je ne pouvais pas dire non à cette opportunité. J’aime ce que j’ai vu dans cette organisation parce que cela me rappelle beaucoup de souvenirs », a déclaré Roy. «Quand je suis entré dans le centre d’entraînement et que j’ai vu toutes ces banderoles à l’extérieur, quand j’étais adolescent, je regardais ces matchs et ces gars. Et je me souviens qu’ils ont eu ces courses, évidemment, ces quatre coupes Stanley qui se sont terminées en 1983, puis j’ai commencé ma carrière en 1985.

Les Islanders ont présenté Patrick Roy samedi comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe. PA

« Et je jouais alors au Colisée… c’était comme, mec, regarde cette programmation. Il y a [Denis] Potvin en défense, il y a [Bryan] Trottier, il y a [Mike] Autoritaire, il y a [Clark] Gillies, Billy Smith, membre du Temple de la renommée, de l’autre côté. J’étais très intimidé et je suis très fier d’être sur les traces de ces gars-là et j’espère pouvoir aussi faire la différence.

C’est le genre de réponse que Lane Lambert n’a jamais donnée, lors d’une conférence de presse qui a montré le genre de confort face à une grande cohorte de médias que Lambert n’a jamais eu.

Lambert n’a jamais réussi à conquérir une base de fans qui, en vérité, n’ont jamais voulu voir Barry Trotz viré au départ.

Cela a atteint son paroxysme tout au long de cette saison lorsque la foule de l’UBS Arena a scandé son licenciement.

Les Islanders ont congédié l’entraîneur-chef Lane Lambert samedi. PA

Roy a l’avantage d’être l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du sport, mais il y a aussi eu des clins d’œil aux partisans que son prédécesseur n’a jamais fait.

“Notre base de fans est extrêmement importante”, a déclaré Roy. «Je veux que les fans viennent à nos matchs et soient enthousiasmés par notre performance. Je veux que nos fans marchent dans la rue en portant ce maillot et soient si fiers de cette équipe. Et c’est mon objectif.

Cela n’aura pas beaucoup d’importance si les Islanders ne parviennent pas à renverser une saison qui a débuté 19-15-11, avec l’équipe sixième de la division métropolitaine et actuellement hors des séries éliminatoires.

Mais pour une base de fans qui a passé une grande partie de cette année frustrée et en colère contre la direction, samedi semblait être une victoire tant attendue.











