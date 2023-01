Patrick Reed revient sur les règles de la Dubai Desert Classic “sans problème” | « Certaines personnes aiment la controverse ! » | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Dougherty et Dame Laura Davies analysent l’incident controversé impliquant Patrick Reed et un palmier lors de la troisième manche du Hero Dubai Desert Classic

Patrick Reed a riposté après avoir été impliqué dans un incident de règles controversé lors du troisième tour du Hero Dubai Desert Classic lorsque sa balle a été perdue dans un palmier.

Lors de l’avant-dernier trou de la journée, Reed a vu son coup de départ sur le 17e par-quatre carrossable logé dans un palmier, avec le membre de LIV Golf et les responsables des règles utilisant des jumelles pour essayer d’identifier sa balle à partir des marques qu’il utilise.

L’Américain a déclaré qu’il était “certain à 100%” que la balle identifiée était la sienne, ce qui lui a permis d’effectuer un penalty près de la base de l’arbre au lieu de devoir retourner au tee, bien que les rediffusions télévisées aient montré que le coup de départ était terminé. dans un arbre différent de celui dans lequel Reed pensait que sa balle était.

Rory McIlroy a coulé un putt de pression le 18 pour éviter un barrage avec son rival Reed et remporter le titre de Dubai Desert Classic

Reed a finalement récupéré un bogey avant de rebondir avec un birdie au dernier trou pour le ramener à 11 sous et en lice pour la victoire avant la dernière journée, ce qui a conduit à un énorme débat sur la décision, le DP World Tour publiant une déclaration. pour clarifier la situation.

“Deux arbitres sur le parcours et plusieurs commissaires ont identifié que la balle de Patrick Reed s’était logée dans un arbre spécifique suite à son coup de départ le 17. “L’arbitre en chef du DP World Tour a rejoint le joueur dans la zone et lui a demandé d’identifier ses marques de balle distinctives. À l’aide de jumelles, l’arbitre en chef était convaincu qu’une balle avec ces marques était logée dans l’arbre. “Le joueur a ensuite effectué un drop de pénalité injouable (règle 19.2c) au point directement sous le ballon au sol. Pour clarifier, il n’a pas été demandé au joueur de spécifier l’arbre mais d’identifier ses marques de balle distinctives pour confirmer qu’il s’agissait de sa balle. .”

Bien que Reed n’ait pas remporté le tournoi, avec Rory McIlroy cardant un 68 pour battre son rival d’un coup, l’Américain a depuis publié une déclaration sur les réseaux sociaux pour aborder le “non-problème”, suggérant qu’il est temps d’obtenir retour au golf.

“Certaines personnes aiment la controverse”, a déclaré Reed.

“Mais ce qui s’est passé au 17e trou du Hero Dubai Desert Classic n’était pas un problème.

“Comme le DP World Tour l’a confirmé, on ne m’a pas demandé d’identifier l’arbre que ma balle a frappé (cela a été fait par des bénévoles de ShotLink et plusieurs maréchaux), on m’a demandé de décrire les marques distinctives sur la balle que je jouais.

“J’attends avec impatience l’événement phare de l’Asian Tour cette semaine à Royal Greens.”

S’exprimant lors de la couverture par Sky Sports du troisième tour, Dame Laura Davies a déclaré à propos de l’incident: “Nous avons dit à l’époque que nous ne savions pas où il était allé et la raison en était qu’il était entré dans le premier arbre. Je pense que la vidéo preuves suggéreraient que [they were in the wrong tree].

“La trajectoire est mauvaise pour ce troisième arbre, celui d’extrême gauche, donc je pense qu’il est entré dans le premier arbre. Il y a beaucoup de balles dans cet arbre et beaucoup de gens utilisent la même marque que Reed.

“Reed a été très malchanceux ici parce qu’il a trouvé la balle qu’il joue, le numéro qu’il joue avec une ligne noire similaire – il semblerait avec la preuve qu’il est allé dans le premier arbre et qu’il n’aurait pas pu être le sien. Il a été incroyablement malheureux et on m’a dit le mauvais arbre.

“Il a fait tout ce qu’il pouvait pour identifier ce qu’il pensait être sa balle, mais il semble que ce n’était pas sa balle avec la preuve vidéo. C’est juste une chose malheureuse et je ne sais pas ce que vous en faites. vraiment.”

Et après?

